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Gebze İHH Nepal'i Unutmadı

İHH İnsani Yardım Vakfı Gebze Temsilciliği 2017-2018 İHH Kış çalışmaları kapsamında Nepal'de.

Gebze İHH Nepal'i Unutmadı

11 Ocak 2018 Perşembe 12:23

İHH İnsani Yardım Vakfı, dünyanın neresinde olursa olsun din, dil, ırk, millet, ülke ayrımı yapmadan yardım bekleyen insanlara yardım ulaştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda İHH Gebze Temsilciliğinden İnşaat Mühendisi Turgut Veyisoğlu ve Ömer Demirhan, Nepal'e kışlık yardım malzemesi ulaştırdı.

YARDIMLAR TURKİYE'DEN

İHH kış çalışmaları için Nepal’de olan Turgut Veyisoğlu "30 milyonluk nüfusun 1,5 milyonu Müslüman. Ancak az sayıda samimi ve gayretli Müslüman'ın çalışması ile yüzlerce çocuğa Kuran-ı Kerim ve normal eğitim veren onlarca okul ve yetimhaneleri ziyaret ettik. Son 2 yıldır Kuveyt’ten ve diğer Arap dünyasından gelen yardımlar ABD baskısı ile kesilmiş. Şu anda sadece Türkiye’den İHH eliyle yardım ulaşıyor maalesef başkada bir yerden yardım gelmiyor. Nepal devletinden de destek almadıkları için okullar ve yetimhanelerin giderlerini karşılamakta zorlanıyorlar.

1200 öğrencinin ve 60 Hafızın eğitim gördüğü Necmettin Erbakan külliyesini ziyaret ettik ve 100 aileye kış yardım paketi dağıtımına katıldık. Müslüman olan ve aileleri tarafından evlerinden kovulan kişiler için kiralanan bir binayı gezerek yetkililerden bilgi aldık."

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