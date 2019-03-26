Gebze İMH voleybol turnuvası düzenliyor

Başvurular 29 Mart 2019 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecek. 1 Nisan 2019 Pazartesi akşamı başlayacak müsabakalar Gebze Gençlik Merkezi Spor Salonu’nda yapılacak. Gebze’de gerçekleştirdiği sosyal ve kültürel faaliyetlerle adından söz ettiren İnsan ve Medeniyet Hareketi’nin Geleneksel 5 Voleybol Turnuvası’na başvurular devam ediyor. Turnuvaya Gebze’deki tüm kulüpler, sivil toplum kuruluşları ve derneklerle dileyen Gebzeliler takım kurarak katılabilecek.



SON BAŞVURU 29 MART 2019 CUMA



İnsan ve Medeniyet Hareketi Gebze Başkanı Musa Öztürk tarafından yapılan açıklamaya göre, turnuvaya katılmak isteyen kulüp, dernek ve sivil toplum kuruluşları başvurularını 29 Mart 2019 Cuma günü akşamına kadar Hacı Halil Mahallesi Ali Rıza Efendi Caddesi 1231 Sokak’taki İMH Gebze merkezine yapabilecek. Turnuva ile ilgili 0 262 644 30 50 ve 0 542 644 30 50 No’lu telefonlardan bilgi alınabilecek.



MÜSABAKALAR GEBZE GENÇLİK MERKEZİ SPOR SALONU’NDA YAPILACAK