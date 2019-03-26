Gebze İMH voleybol turnuvası düzenliyor

SON BAŞVURU 29 MART 2019 CUMA
İnsan ve Medeniyet Hareketi Gebze Başkanı Musa Öztürk tarafından yapılan açıklamaya göre, turnuvaya katılmak isteyen kulüp, dernek ve sivil toplum kuruluşları başvurularını 29 Mart 2019 Cuma günü akşamına kadar Hacı Halil Mahallesi Ali Rıza Efendi Caddesi 1231 Sokak’taki İMH Gebze merkezine yapabilecek. Turnuva ile ilgili 0 262 644 30 50 ve 0 542 644 30 50 No’lu telefonlardan bilgi alınabilecek.
MÜSABAKALAR GEBZE GENÇLİK MERKEZİ SPOR SALONU’NDA YAPILACAK
İnsan ve Medeniyet Hareketi Gebze’nin bu yıl beşincisini düzenlediği voleybol turnuvası müsabakaları 1 Nisan 2019 Pazartesi akşamı Gebze Gençlik Merkezi Spor Salonu’nda başlayacak. İMH Gebze Başkanı Musa Öztürk, bu yıl beşincisini gerçekleştirdikleri voleybol turnuvasının tüm kulüp ve sivil toplum kuruluşlarına açık olduğunu belirterek, voleybola ilgi duyan dernek ve kuruluşları turnuvaya katılmaya davet etti.