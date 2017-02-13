GEBZE KIRIM TÜRKLERİNDEN GELENEKSEL BAYRAMLAŞMA

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Gebze Şubesi her yıl olduğu gibi bu yılda Bayramın 2. Günü tüm üye ve dostlarını bir araya getirdi.

Katılımın Oldukça Yoğun Olduğu Bayramlaşma Gününde. Ramazan Ayı Boyunca Türkiye’de bir ilk i gerçekleştirerek 30 gece Sahur Aşı programı düzenleyen Gebze Kırım Türkleri başkanı Şerife Orak Bu Projeyi Kırımda Yaşadıkları Alanda Suları Bulunmayan Soydaşlarımıza Kuyu Açtırmak İçin Gerçekleştirdiklerini ve Amaçlarına Ulaştıklarını Söyledi. Bayramlaşmaya Geçilmeden önce Başkan Şerife Orak Sahur Aşı Projesinde 30 gece boyunca Büyük Gayretler içerisinde gönüllü olarak çalışan kişilere teşekkür belgelerini takdim etti.

Başkan şerife orağın Birlik ve Beraberliğin ne kadar önemli olduğunu vurgulayan konuşmasının ardından. Derneğin üye ve dostlarına ikram ettiği yemekler yendikten sonra Geleneksel Bayramlaşmaya Geçildi Tüm Üyelerin birbirleriyle tek tek bayramlaşmasının ardından program sona erdi.