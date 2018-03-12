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Gebze Metro Hattı danışmanlık ihalesi

Gebze’de hayata geçirilecek olan metro hattının kontrollük ve danışmanlık için ön yeterlilik ihalesi yapıldı.

Gebze Metro Hattı danışmanlık ihalesi

12 Mart 2018 Pazartesi 17:33

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze’de metro hattı yapılacak. Daha önce hattın yapımı için ön yeterlilik ihalesi gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, hattın yapımında inşaat ve elektromekanik işler kontrollük, mühendislik ve danışmanlık hizmetini üstlenecek firmayı belirmek üzere ön yeterlilik ihalesi düzenledi. İhaleye üçü ortaklık olmak üzere 5 firma katıldı. Ön yeterlilik ihalesine Su-Yapı+ Proyapı, Yüksel Proje, Arcadis Nederland+Tümaş Türk, Altınoluk Müşavirlik+Apco Teknik, UBM A.Ş firmaları dosya verdi. Komisyon dosyaları inceledikten sonra yeterliliği uygun görülen firmalar, tespit edilip, daha sonraki ihale süresince değerlendirmeye tabi tutulacak.

 TAM OTOMATİK

4 araçtan oluşan GoA4 sürücüsüz tam otomatik metronu kullanılacağı Gebze metro hattı 1080 yolcu kapasiteli olacak. Sürücüsüz metro 12 istasyonlu, 15,6 kilometrelik metro hattında sinyalizasyon ekipmanları sayesinde 90 saniye aralıklarla sefer yapmaya elverişli olacak. Gebze-Darıca arasında uzanacak 15.6 kilometrelik metro hattı çalışmasının bin 560 günde tamamlanarak hizmete girmesi planlanıyor. Darıca, Gebze ve OSB'ler arasında ulaşım 19 dakikada sağlanacak. Hattın 14,7 kilometresi tünel 900 metresi hemzemin olarak yapılacak.

 SÜRÜCÜSÜZ METRO

Son teknolojinin kullanılacağı projede 4. Otomasyon düzeyinde bulunan (GoA4) tam otomatik sürücüsüz metro hizmet verecek. Yüksek performans, yüksek güvenilirlik ve düşük sefer aralıkları, düşük işletme maliyeti sürücüsüz, yolcu taleplerine daha iyi yanıt verebilme metroların cazibesi artırıyor.  Bu nedenlerden dolayı dünyada da geçişlerin başladığı tam otomatik metro sistemi Gebze- Darıca hattında da uygulanacak.

 19 DAKİKA SEYAHAT SÜRESİ

Metro araçlarının her türlü bakım ve onarımına cevap verecek bakım onarım sahası ile araç deposu ve kontrol kumanda merkezi hattın sonundaki Pelitli bölgesinde yapılacak. Planlanan TCDD Gar istasyonu ile Marmaray ve Hızlı Tren üzerinden İstanbul başta olmak üzere diğer şehirler ile bağlantı sağlanacak. İlk istasyon olan Darıca Sahil İstasyonundan başlayacak olan yolculuk, 12. ve son istasyon olan OSB istasyonunda 19 dakika gibi kısa bir sürede tamamlanacak.

 

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