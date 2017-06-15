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Gebze Sanayiye doydu!

İstanbul’da ki 3 bin sanayini kuruluşunun Gebze’ye geleceği öğrenilirken, bu firmalar için yeni bir OSB kurulacağı iddia ediliyor. Gebze’de ki birçok soruna duyarsız kalan Sivil Toplum kuruluşları Gebze için hayati önem taşıyan bu konuda harekete geçmeli.

Gebze Sanayiye doydu!

15 Haziran 2017 Perşembe 17:01

İstanbul’da faaliyet gösteren ve taşınması planlanan 3 bin sanayi kuruluşunun Gebze’ye geleceği yönünde ki iddialar kamuoyunda tartışmaya yol açtı. İstanbul’ daki KOBİ’lerin şehir dışına taşınmasına yönelik çalışmalarda son aşamaya gelindi. Ancak bu şirketlerin Gebze’ye geleceği yönünde çeşitli iddialar var. Bu durum Gebze’de büyük sıkıntıya yol açacak gibi duruyor. Sanayiye artık doymuş olan Gebze’de, yeni 3 bin firma için OSB kurulacağı iddia ediliyor. Yeni bir OSB’nin külfet olduğu Gebze’de planlı bir çalışma yapmak gerekiyor.

MEVCUT OSB’LER BOŞ DURUMDA

3 bin firmanın büyük bir bölümünün İstanbul’a yakınlığı nedeniyle Gebze’ye gelmesi düşünülüyor. Bu firmalar için yeni bir OSB oluşturmak Gebze için cinayet olur. Mevcut OSB’lerin bile tam doluluk oranına ulaşmadığı ve bir çoğunun yarıya yakınının bol olduğu düşünülünce, bu firmaların boş OSB’lere yönlendirilmesi gerekiyor. İktidar temsilcilerinin geçmişte Gebze ile ilgili yaptığı, “Gebze OSB’ye doydu” şeklinde ki beyanatları göz önünde bulundurulmalı.

STK’LAR GÖREVE

Mermerciler Fuarı’nın Gebze’ye gelmesinde sesini çıkarmayan ve yaşanan gelişmeleri izleyen Sivil Toplum kuruluşlarının da artık seslerini çıkarması gerekiyor. Kentimizle ilgili bir çok konuda duyarsız kalan ve adeta kış uykusunda olan STK’lar artık uyanarak bu gidişe dur demeli. Gebze’de yeni sanayiye karşı STK’lar kentimizi düşünerek söz birliği etmeli. Aksi halde geçmişte yaşanan sıkıntıların benzerleri gelecekte de karşımıza çıkmaya devam edecek. 

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