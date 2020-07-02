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Gebze şebeke borusu patladı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde şebeke suyu borusunun patlaması sonucu çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Yol seviyesinin altında kalan çok sayıda ev ve iş yerinin bodrum ve zemin katını su bastı, eşyalar zarar gördü. Patlama nedeniyle yolda gölü andıran görüntüler ortaya çıktı.

Gebze şebeke borusu patladı

02 Temmuz 2020 Perşembe 13:04

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde şebeke suyu borusunun patlaması sonucu çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

Alınan bilgiye göre, Güzeller Mahallesi'nde gece borunun patlaması üzerine vatandaşlar, polis ve itfaiye ekipleri ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğüne (İSU) haber verdi.

Polisler, su altında kalan 4 sokağı ve bir caddeyi önlem amaçlı araç trafiğine kapattı. Sokağa gelen İSU ekipleri, vanayı kapatarak suyu kesti.

Yol seviyesinin altında kalan çok sayıda ev ve iş yerinin bodrum ve zemin katını su bastı, eşyalar zarar gördü. Patlama nedeniyle yolda gölü andıran görüntüler ortaya çıktı.

Bir evin bahçe duvarında suyun şiddetinden dolayı çatlaklar oluştu.

Vatandaşlar, evlerinde ve bahçelerinde biriken suyu kovalarla tahliye ediyor.

İSU ve itfaiye ekiplerinin suyu tahliye ve boru onarım çalışması sürüyor.

Mahalle sakinleri, bölgede şebeke suyu borusunun daha önce de patladığını belirterek, yetkililerden soruna köklü bir çözüm bulunmasını istedi.






AA
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