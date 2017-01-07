Gebze Şehidine Ağlıyor!

Şehit Polis memuru Fetih Sekin’in GTO Genel sekreteri Mustafa Yaşar Sekin’in, Şehit Adliye katibi Musa Can’ın da Darıca Kazım Karabekir Mahallesi Tokat Turhal Çayır Altı Köyü Derneği üyesi olduğu aynı zamanda CHP Darıca Kadın Kolları eski başkanı Satı Bozkurt'un da yakını olduğu öğrenildi.

İzmir Adliyesi önündeki o çatışma sonrası adeta yıkılan Mustafa Yaşar Sekin, yayınlarını izlediğini, bir polis memurunun şehit olduğunu da duyduğunu ancak şehit polisin akrabası olduğunu isim açıklandıktan sonra öğrendiğini söyledi.

BABASI İLE GÖRÜŞÜRDÜK

Memleketi Elazığ’dan çok önce çıktığını belirten Mustafa Yaşar Sekin, “ Fethi’nin babası ile görüşürdüm. Kendisinin polis olduğunu ve İzmir’de görev yaptığını biliyordum. Ancak sık görüşme şansımız yoktu. Fethi’nin göstermiş olduğu vatanseverlik bütün Türkiye’nin göğsünü kabartmıştır. Ben aynı soyadını taşıdığım için elbette ayrı bir üzüntüyü ve gururu yaşıyorum. Kendisi çok daha büyük bir acıyı. Dramı önlemiştir. Son kurşununa kadar vatanı için, canı pahasına mücadele edip şehit olmuştur. Ama inanıyorum ki Fethi, bütün Türk milletinin gönlünde yaşayacaktır bundan sonra. Fethi artık bu ülkenin kahramanlık sayfasına eklenmiştir. Ruhu şad olsun. Allahım kabrini cennet mekân eylesin. Yüce Türk milletimin başı sağ olsun. Allahım böyle acı olayları milletimize bir daha yaşatmasın” dedi.



Evren KIZILTAŞ