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Gebze sporcu eğitim merkezi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Gebze’de projelendirdiği sporcu eğitim merkezinin inşası başladı.

Gebze sporcu eğitim merkezi

13 Şubat 2018 Salı 10:15

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze’ye sporcu eğitim merkezi kazandırıyor.  Yüklenici firmaya yer tesliminin ardından inşa çalışmaları başlayan proje, pek çok spor dalında sporcu yetişmesine imkân verecek. Seka Sporcu Eğitim Merkezi’nin (SEKASEM) ardından Gebze’deki proje ikinci eğitim merkezi olacak. Yapı, Gebze bölgesinde yaşayan sporcuların antrenman yapacakları ve eğitim görecekleri modern bir spor merkezi olacak.

 

D-100’ÜN KENARINDA

Büyükşehir Belediyesi kente yeni spor tesisleri kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Gebze Hacı Halil Mahallesi’nde yapılacak olan tesis toplam 15 bin 590 metrekare inşaat alanına sahip olacak. Şantiye kurulumu tamamlanan projede temel kazı çalışmaları sürüyor. Gebze D-100 yan yol kenarında inşa edilen yapıya ulaşım da rahat olacak.

 

15 BİN 590 METREKARE İNŞAAT ALANI

Bodrum kat, alt zemin, zemin ve bir kat şeklinde yapılacak olan eğitim merkezi pek çok branşta eğitim verecek. Yapının alt zemin katı 3 bin 752 metrekare kullanım alanına sahip olacak.  Bu bölümde kat fuayesi, güreş salonu, judo salonu, karate ve okçuluk salonu yer alacak. Her branş için ayrı soyunma ve duş alanları bulunacak. Antrenör odaları ve 210 kişilik seminer salonu bu katın bölümlerinden olacak.

 

ÇOCUK BAKIM ALANI

Yapının üst zemin katı ise 3 bin 730 metrekare ölçülerinde olacak. Bu bölümde giriş fuayesi, jimnastik salonu, eskrim salonu, masa tenisi salonu, bayanlar fitness salonu, bayanlar plates salonu yapılacak. Her branş için soyunma ve duş alanları ile gündüz bakım ve çocuk oyun alanı ile kafeterya yer alacak.

 138 ARAÇLIK OTOPARK

Merkezin 2 bin 502 metrekarelik birinci katında da boks salonu, taekwondo salonu, rezerv spor salonu, soyunma ve duş alanları bulunacak. Bu bölüm idari birimler toplantı odası ve 120 kişilik seyirci tribününü barındıracak. Bodrum kat mahallerinde ise ısıtma ve soğutma sistemleri yer alacak. Merkezin ayrıca 138 araçlık bir de açık otopark yapılacak.

 

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