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Gebze Zabıtası Balıkçıları Denetledi

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Gebze Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü ekipleri pazarlardaki balıkçıları denetledi.

Gebze Zabıtası Balıkçıları Denetledi

24 Ekim 2020 Cumartesi 14:18

 İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Gebze Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü ekipleri pazarlardaki balıkçıları denetledi. Balık neslinin devamı için avlanması yasak ve gelişimini tamamlamamış balıkların avlanılıp avlanmadığını kontrol eden ekipler, satışa sunulan tüm balık çeşitlerini ölçerek standartlara uygunluğu, depolanması ve satışı esnasında hijyen kuralları ile ilgili denetim gerçekleştirdi. Denetimler esnasında balık tezgahlarında herhangi bir aykırılığa rastlanmazken Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Gebze Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü ekiplere duyarlılıkları için balıkçı esnafına teşekkür etti. Yetkililer denetimlerin düzenli olarak süreceği bilgisini verdi.  

 

 

 

 

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