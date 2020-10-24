Gebze Zabıtası Balıkçıları Denetledi

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Gebze Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü ekipleri paza

rlardaki balıkçıları denetledi. Balık neslinin devamı için avlanması yasak ve gelişimini tamamlamamış balıkların avlanılıp avlanmadığını kontrol eden ekipler

,

satışa sunulan tüm balık çeşitleri

ni

ölçerek

standartlara uygunluğu, depolanması ve satışı esnasında

hijyen

kuralları ile ilgili d

enetim gerçekleştirdi. Denetimler esnasında balık

tezgahlarında

herhangi bir aykırılığa rastlanmazken Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Gebze Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü ekiplere duyarlılıkları için balıkçı esnafına teşekkür etti. Yetkililer denetimlerin düzenli olarak süreceği bilgisini verdi.









