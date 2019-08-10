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Gebze’de Alişan rüzgarı esti

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Gebze Yaz Konserlerinin ikincisi Alişan ile oldu.

Gebze'de Alişan rüzgarı esti

10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:54

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Gebze Yaz Konserlerinin ikincisi Alişan ile oldu.  Gebze Metin Oktay Stadını dolduran binlerce Gebzeli ünlü şarkıcı Alişan’ın hareketli parçalarıyla coştu. Sevilen sanatçı Alişan sahne performansı ile göz doldururken, konsere gelen binlerce Gebzeli gönüllerince eğlendi.

 

ALİŞAN’IN PERFORMANSI GÖZ DOLDURDU

Hafızalara kazınmış şarkılarını Gebzeli hayranları için söyleyen ünlü şarkıcı Alişan bayram öncesi Gebzelilere muhteşem bir konser verdi. Gebzeliler için slow ve hareketli birçok şarkı seslendiren Alişan’ın sahne performansı ve enerjisi iki saatlik konser boyunca hiç düşmedi.

 

YENİ TARZI İLE BEĞENİLDİ

Albüm öncesinde çıkardığı rap türünde single'la müzikseverlerin karşısına çıkan Alişan 'Yağmurlar' adlı şarkıya, YouTuber Furkan Özsan ile düet yapmıştı. Tarzının dışında ilk kez bir rap şarkısı söyleyen sanatçının eseri Gebzeliler tarafından çok beğenildi.  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın selamlarını ileterek Gebzelilere keyifli bir akşam diledi. Sanatçı Alişan’a çiçek takdim etti.      



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