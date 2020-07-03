Gebze'de balkondan düşerek hayatını kaybeden çocuğun cenazesi defnedildi

Alınan bilgiye göre, dün balkonun korkuluklarının yerinden çıkması üzerine düşerek vefat eden 2,5 yaşındaki Esila Deniz Ay için Gebze Merkez Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi.

Törende Gebze Belediyesi Merkez Mezarlıklar Müdürlüğü görevlisi Yavuz Dilekoğlu tarafından kılınan namazın ardından Ay, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Dün Arapçesme Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde 4 katlı apartmanın son katında "Fransız balkon" diye tabir edilen balkonun korkuluklarının yerinden çıkması üzerine 2,5 yaşındaki Esila Deniz Ay, zemine düşmüştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Ay, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.





