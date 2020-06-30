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Gebze’de düğün salonları denetleniyor

Gebze’de düğün salonları denetleniyor. 1 Temmuz itibariyle müşterilerine kapılarını açacak olan düğün salonları Gebze Belediyesi Zabıtası tarafından denetleniyor.

Gebze'de düğün salonları denetleniyor

30 Haziran 2020 Salı 08:55

 1 Temmuz itibariyle müşterilerine kapılarını açacak olan düğün salonları Gebze Belediyesi Zabıtası tarafından denetleniyor. Halk Sağlığı Uzmanı, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı ve zabıtadan oluşan ekipler tarafından denetlenen düğün salonlarının işletmecileri ve çalışanları İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeyle belirlenen kurallara uyularak vatandaşlara hizmet vermeleri hususunda uyarıldı. Denetimlerde işletme sahiplerine bulaşma riskini azaltmak amacıyla düğün, nişan ve kına gibi organizasyonların mümkün olduğunca açık havada yapılması ve sürenin kısa tutulması, kapalı alanlarda mekânın sağlıklı havalandırılması için iki düğün arasında en az 1 saatlik zamanın bırakılması, temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulması, misafirlerin girişinde mutlaka ateş ölçümlerinin yapılması, her masada kolonya veya el antiseptiği bulundurulması, oturma düzeninin masalar arası en az 1,5 metre, sandalyeler arası 60 cm olacak şekilde düzenlenmesi, misafirleri karşılama uğurlama ve takı merasiminde tokalaşma ve kucaklaşma/ sarılmanın yapılmaması, takı merasiminin mekânın uygun bir yerinde bulundurulacak sandık vb. toplama kutusuna konulması, toplu fotoğraf çekiminin yapılmaması, gelin ve damat hariç oyun, dans, halay ya da gösteri yapılmaması hususlarında uyarılarda bulunuldu. Denetimlerin ilçe genelinde devam edeceğini dile getiren zabıta müdürlüğü yetkilileri vatandaşların talep, görüş ve önerilerini 0 262 641 78 08, Alo 153 şikâyet hattından ulaştırmaları çağrısında bulundu. 
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