Gebze'de Dünya Yürüyüş Günü etkinliği

Darıca Eskihisar Sahil Yolu'nda organize edilen yürüyüş programına, İlçe Sağlık Müdürü Dr. İlhan Kadıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gebze Belediye meclis üyesi Mahmut Yandık ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte günün anlam ve önemine değinen Kadıoğlu, Türkiye'de 1991 yılından bu yana her yıl 3-4 Ekim tarihlerinde, "Dünya Yürüyüş Günü"nün çeşitli etkinliklerle kutlandığını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geniş katılımlı etkinlikler planlanmadığını aktaran Kadıoğlu, "Toplumda düzenli ve yeterli fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırılmasında, fiziksel aktiviteyle ilgili özel gün ve haftaların etkin olarak kutlanması önem arz etmektedir." ifadesini kullandı.