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Gebze’de Fen İşleri Boş Durmuyor

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri mahallelerde bakım, onarım ve asfalt yama çalışmalarını sürdürüyor.

Gebze'de Fen İşleri Boş Durmuyor

21 Nisan 2021 Çarşamba 12:07

Belirlenen program dahilinde Gebze’nin mahallelerinde çalışmalarını sürdüren fen işleri ekipleri ilk olarak Adem Yavuz Mahallesi 2343 sokak ve bağlantılarında kaldırım imalatı işlerini tamamladı. Ulus Mahallesi 2140 sokak ve 2139 sokak ve bağlantılarında baca ızgara yükseltme çalışmalarını tamamlayan fen işleri müdürlüğü ekipleri ayrıca; Ulus Mahallesi 2138 sokakta kazı çalışması, muhtelif alanlarda da taş duvar imalatı ve asfalt yama çalışmalarını sonlandırdı. Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri kentin genelinde çalışmaların belirlenen program dahilinde sürdürüleceği bilgisini paylaştı. 
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