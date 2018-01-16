Gebze’de gençliğe yön verecek merkez

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze’de gençlerin her türlü faaliyetlerini gerçekleştirmeleri için bir merkez inşa ediyor. 6 katlı olarak projelendirilen ve tam donanımlı olacak yapı 11 bin 200 metrekare alanda inşa ediliyor.

Gençler için gerekli tüm imkanlara sahip olacak yapının inşa çalışmaları hızla sürüyor. Bodrum kat çalışmaları tamamlanan yapının alt zemin kat uygulamaları gerçekleştiriliyor. Merkez, bodrum alt zemin, üst zemin, bir, iki ve üç olmak üzere 6 kat şeklinde yapılacak.

UYGULAMALAR SÜRÜYOR

A blokta kalıp söküm isi tamamlanırken kotlar arası kolonların donatı ve kalıp imalatı tamamlanıp betonu döküldü. B blok kotları arası perde kalıp ve döşeme kalıp sökümü isleri tamamlandı. B blok kotu döşemesi kiriş imalatına başlanmış olup devam ediyor. A / B blok arası güney ve doğu cephelerinin birinci kat izolasyonuna başlandı.

TAM DONANIMLI

Yapının bodrum katı sığınak, ısı merkezi, salon ve depodan oluşacak. Alt zemin katta fen laboratuarı, 5 adet derslik, öğretmenler ve idareci odası spor izleme bölümü, fitness, güreş, judo ve soyunma odaları yer alacak.

Üst zemin katta internet sınıfı, santranç odası, 5 adet derslik, kulüp odası, kütüphane, spor izleme bölümü, judo, tekvando, bay bayan soyunma odası, duş ve wcler bulunacak.

SPOR ALANLARI

Gençlik Merkezi’nin yaklaşık 5 bin metrekare peyzaj alanı olacak ve bu alanda 2 adet basketbol ve voleybol sahası ile 44 araçlık açık otoparkı bulunacak. Merkez Gebze’de gençlerin sosyal aktivite gerçekleştirebilecekleri, spor yapabilecekleri ve ders çalışabilecekleri bir mekan olacak.

SOSYAL AKTİVİTE

Birinci kat divanhane, teras, kafeterya, bebek bakım odası, 380 kişilik tiyatro salonu, kulis, dekor deposu ve atölye sınıfından oluşacak. Yapın ikinci katında ise santranç odası, 5 adet derslik, kütüphane, öğretmen ve idareci odası bulunacak. Son katta ise internet sınıfı, sanat atölyesi, 5 adet derslik, müzik stüdyosu ve kayıt odası yer alacak.