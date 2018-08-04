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Gebze'de Gölete Giren Çocuk Boğuldu

Gebze'de serinlemek için gölete giren Doğu Türkistanlı çocuk boğuldu.

Gebze'de Gölete Giren Çocuk Boğuldu

04 Ağustos 2018 Cumartesi 09:44

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Alınan bilgiye göre, İstanbul'un Pendik ilçesinden babası Ali Abdullah ve yakınlarıyla Denizli Göleti yanındaki mesire alanına pikniğe gelen Doğu Türkistanlı Abbdulkuddus Abdullah (11) serinlemek için gölete girdi. 

Bir süre sonra çırpınmaya başlayan Abdullah, gölette kayboldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma, sağlık, AKUT ve itfaiye ekipleri, çocuğu bulmak için gölette arama çalışması başlattı. 

Çalışmaların sonuç vermemesi üzerine bölgeye gelen itfaiye sualtı ekipleri, yaklaşık 1 saat süren arama sonucunda çocuğun cansız bedenini sudan çıkardı.  

Abdullah'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Mutlukent Mezarlıklar Müdürlüğü'nün morguna kaldırıldı. 

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

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GebzeGöletBoğulmaTürkistani
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