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Gebze’de Güzellik Salonları Denetlendi

Gebze Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde faaliyet gösteren güzellik salonları denetlendi.

Gebze'de Güzellik Salonları Denetlendi

17 Temmuz 2020 Cuma 12:44

Gebze Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde faaliyet gösteren güzellik salonları denetlendi. İlçede bulunan güzellik salonları anketör sistemiyle broşür dağıtarak vatandaşları rahatsız etmemesi ve yanıltmamaları hususunda uyarılmıştı. Yapılan uyarılara rağmen çarşı içerisinde broşür dağıtarak vatandaşları rahatsız edecek yöntemler kullandığı tespit edilen 2 adet güzellik salonu mühürlenerek ticari faaliyetten men edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan yetkililer mevzuata aykırı şekilde gerçekleştirilen broşür dağıtımına izin vermeyeceği ve vatandaşın rahatı ve huzuru için denetimlerin titizlikle sürdürüleceğini belirterek, talep, görüş ve öneriler için 0 262 641 78 08, Alo 155 şikâyet hatlarından ulaşmaları çağrısında bulundu.
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