Gebze’de Haziran Meclisi Tamamlandı





Gebze Belediyesi Haziran ayı olağan meclis toplantısı GKM büyük salonda gerçekleştirildi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yönettiği haziran meclisinde, gündemde yer alan maddeler görüşülerek karara bağlandı. Gündemin ilk 4 maddesinde yer alan Tatlıkuyu Mah. kapalı sabit pazar yanındaki 4528 ada 26 nolu parselde bulunan 77-B nolu dükkanın satışının yapılabilmesi için Encümene yetki verilmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu; Belediyemize ait Hatipler Mah. 206 ada 74 numaralı parselden 206 ada 59 numaralı parsele geçit hakkının kurulması ve bedeli için Belediye encümenine yetki verilmesine ilişkin Plan ve Bütçe- İmar Komisyonu Ortak Raporu; Yapı Kayıt Belgesi alan 27 adet parselin satışına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu; Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Yavuzselim ve Hürriyet Mahallelerindeki taşınmazların Belediyemize yapılan müracaata ilişkin 17 adet hak sahiplerine (kullanıcılara) fiili kullanım alanları doğrultusunda 6292 Sayılı Kanunun 8. Maddesince doğrudan satışlarının yapılmasına ilişkin Plan ve bütçe Komisyonu Raporu oybirliğiyle kabul edildi.

METRO ÇALIŞMASI

Osmanyılmaz (K.Çeşme) Mahallesi 2453 ada 37 parselin belediyemiz tarafından Sosyal Altyapı alanlarında kullanılmak üzere satın alınmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun oy çokluğuyla kabul edildiği haziran meclisinde meclis üyelerinin gündem dışı sorularını cevaplandıran Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Geçen hafta itibariyle bize verilen takvime göre yılsonuna kadar Yenikent’teki metro kazı çalışmaları tamamlanmış olacak. Zaman zaman belirtilen alanda geçici depolama zorunlulukları oluşuyor.

CUMA PAZARI KAPALI OTOPARKA

Kazı çalışmaları bittikten sonra orada ne kadar birikmiş malzeme varsa kaldırılacak. Yağmurlu günlerde ve gecelerde döküm sahasına döküm yapamıyorlar. Ancak kazılar bittikten sonra oradaki tüm birikintiler kaldırılacak. Hacı Halil Mahallesi’nde bulunan katlı otoparkta haftada 2 gün kurulacak sebze ve meyve pazarı 1 Temmuz itibariyle açılacak. Haftada 2 gün yapılacak. Büyükşehirde nihai tahsis işlemleri tamamlandı. 1 Temmuz itibariyle orayı hizmete sunacağız. Bundan dolayı da komisyona alınmadan tarifenin direkt olarak geçmesini istiyorum. Pazarcılar Odası’nın belirleyeceği nöbetçi satış sistemiyle, pazarcılar dönüşümlü olarak satış yapacak. Gebze’nin köylerinde yetiştirilen ürünlerin satıldığı bir gün de olacak” dedi. Gebze Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı 1 Temmuz Perşembe günü saat 15’te gerçekleştirilecek.

















