Gebze'de hırsızlık iddasıyla 3 kişi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Hacı Halil Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından polis ekipleri, olaya karışan şüphelilerin kiraladığı aracı takibe aldı.

Aracın ilçedeki bir otoparkta olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliler Mert Çetin (22), Uğur Demirci (23) ve Efecan Darboğaz'ı (24) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan Çetin'in, aynı suçlardan hakkında kesinleşmiş toplam 31 yıl 8 ay 10 gün hapis cezası olduğu, Uğur Demirci'nin de başkasına ait kimlik taşıdığının tespit edildiği öğrenildi.