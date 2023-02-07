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GEBZE’DE KAN VERME İŞLEMİ GEBZE KAPALI SPOR SALONU’NDA

Gebze Ticaret Odası’nın dün Türk Kızılayı ile birlikte depremde yaralanan ve hastanelerde tedavi gören vatandaşlarımız için Gebze Kent Meydanı olarak tertiplenen ve dün duyurularak başlatılan ACİL KAN VERME işleminde,olumsuz hava koşulları nedeniyle nokta değişikliğine gidildi.

GEBZE'DE KAN VERME İŞLEMİ GEBZE KAPALI SPOR SALONU'NDA

07 Şubat 2023 Salı 13:54

 Bugün saat 09:30 itibariyle kan verme işlemleri Gebze Kapalı Spor Salonu’nda devam edecek. Konuyla ilgili olarak GTO Başkanı Nail Çiler kendi sosyal medya sayfasında şu önemli bilgiyi verdi: 

ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK Türk Kızılay’ı tarafından yürütülen kan bağışı toplama işlemi 07.02.2023 Salı Günü Saat 09:30 itibari ile GEBZE KAPALI SPOR SALONU’nda yapılacak olup; 18-60 yaş arası kan verebilecek herkesi kan bağışı yapmaya davet ediyoruz.

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