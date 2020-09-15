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Gebze’de okullar dezenfekte ediliyor

Kovid 19 virüs salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında başlatılan dezenfekte çalışmalarına devam eden Gebze Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri okullarda da bir çalışma başlattı.

Gebze'de okullar dezenfekte ediliyor

15 Eylül 2020 Salı 09:48

Uzun bir aranın ardından yüz yüze eğitimin başlayacağı okullarda dezenfekte çalışmasına başlayan ekipler, özel olarak hazırlanan solüsyonla derslikleri ve ortak kullanım alanlarını dezenfekte ediyor. Gebze Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri; belirlenen program dahilinde okulların ders zili çalmadan dezenfekte edilerek hazır hale getirileceğini bildirdi.  



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