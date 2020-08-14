Gebze'de pazar yerleri denetleniyor

14 Ağustos 2020 Cuma 16:29
Gebze'de kurulan pazarlarda Kovid 19 virüs salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında denetim yapılıyor. Mevlana Kapalı Pazaryerinde kurulan Cuma pazarına gelen vatandaşları ve esnafları sosyal mesafe ve hijyen kurallarına ilişkin uyaran Gebze zabıtası, pazara maskesiz gelen vatandaşlara maske dağıtıyor. Pazara girişte kurulan dezenfektan noktasının yanı sıra pazarcı esnaflarını da ziyaret eden zabıta ekipleri, maske ve mesafe kuralına ilişkin uyarılarda da bulunuyor. Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri denetim ve uygulamaların ilçede kurulan tüm pazarlarda devam edeceği bilgisini paylaştı.
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