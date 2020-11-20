Gebze'de trafik kazası

Hasan Öztan yönetimindeki 78 BU 181 plakalı saç yüklü tır, D-100 kara yolu Sultan Orhan Mahallesi'nde, arıza nedeniyle sağ şeritte duran R.Ö.A. idaresindeki 77 AAU 382 plakalı gıda yüklü tıra arkadan çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada tırın içerisinde sıkışan Öztan itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.
Ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan kara yolunun İstanbul istikametindeki trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
AA