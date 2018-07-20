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Gebze'de Yarım Kalan Kazı Çalışması

Gebze'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde yarım bırakılan kazı çalışmasından halk şikayetçi.

Gebze'de Yarım Kalan Kazı Çalışması

20 Temmuz 2018 Cuma 14:31

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Gebze Cumhuriyet Mah. 2202 sokakta oturan mahalle sakinleri alt yapı çalışmalarının ardından yağan yağmur sularının apartmanın önüne birikmesinden şikâyetçi olduklarını belirtti. Gazetemizin ihbar hattına şikâyette bulunan mahalle sakinleri, ”Yolun bu durumunu şikâyet ettik ama herhangi bir çalışma yapılmadı. Bir yıldır bu durumda ve her yer çamur halinde eve geçerken zorlanıyoruz biran önce yetkililerin sesimizi duymasını ve yolun bu durumunun düzeltilmesini istiyoruz ”dedi.
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Anahtar Kelimeler
GebzeKazı çalışması
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