Gebze'de Yarım Kalan Kazı Çalışması

Gebze Cumhuriyet Mah. 2202 sokakta oturan mahalle sakinleri alt yapı çalışmalarının ardından yağan yağmur sularının apartmanın önüne birikmesinden şikâyetçi olduklarını belirtti. Gazetemizin ihbar hattına şikâyette bulunan mahalle sakinleri, ”Yolun bu durumunu şikâyet ettik ama herhangi bir çalışma yapılmadı. Bir yıldır bu durumda ve her yer çamur halinde eve geçerken zorlanıyoruz biran önce yetkililerin sesimizi duymasını ve yolun bu durumunun düzeltilmesini istiyoruz ”dedi.