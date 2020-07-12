Gebze’de Yol Konserleri Kamyon ve TIR Parkında Başladı

Gebze’de ‘Yol Konserleri’, THM sanatçısı Ünal Dursun ve 80’ler dizisinin Bekçi Bekir’inin stand-up gösterisiyle başladı. Gebze Belediyesi Kamyon ve TIR Parkı’nın otoparkında düzenlenen etkinliğe ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, KBB Başkan Vekili Yaşar Çakmak, AK Parti İlçe Başkanı İrfan Ayar, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, nakliyeci esnafları ve uzun yol şoförleri katıldı. Program öncesi konuklara hitaben kısa bir selamlama konuşması yapan ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Bugün ilkini gerçekleştirdiğimiz etkinlikleri, konserler, tiyatrolar, konferanslar şeklinde aynı yerde devam ettireceğiz. Köyünüze kentinize giderken de kültür elçisi olarak Gebze’yi de oraya götürün istiyoruz. Oraların haberlerini, kültürlerini buralara getirin.

TIR PARKINA 3. ETAP GELİYOR

Dertlerimizle dertlenelim, sorunlarımız varsa da beraber çözelim. Birbirimizi daha yakından tanıyalım. Size öncesinde de hizmet veren bu tesisi mülk sahibi olarak devraldıktan sonra; binlerce ton asfalt, temizleme, modernleştirme çalışmalarımızla sizler için daha kullanışlı bir hale getirmeye çalıştık. İkinci etabın ardından 3. etabı da sizlerin hizmetine yakın zamanda sunacağız. Hizmet sektörünün önemli kollarından birisi olan lojistik sektörünün önemli aktörleri olan siz değerli esnaf ve şoför kardeşlerimizin konforunu arttırıcı yeni çalışmalara imza atmayı sürdüreceğiz.

BEKÇİ BEKİR’DEN GÜLDÜRÜ ŞOV

Sizlere programa katılımınızdan ötürü teşekkür ediyorum. Rabbim kazasız belasız yolculuklar nasip eylesin inşallah” dedi. Başkan Büyükgöz’ün ardından söz alan Gebze Kaymakamı Mustafa Güler de, “Milletin ihtiyacını yerlerine ulaştıran, zor işlerin sahibi şoför esnafımız siz değerli kardeşlerimizi en kalbi duygularımla selamlıyorum” dedi.

ŞOFÖR ESNAFINDAN TEŞEKKÜR

Program konuşmaların ardından 80’ler dizisinin Bekçi Bekir’i Hacı Ali Konuk’un komedi gösterisi ve sunumu, Türk Halk Müziği sanatçısı Ünal Dursun ve saz ekibinin türkü konseriyle sona erdi. Programa katılan nakliyeci esnafları ve uzun yol şoförleri etkinlik için Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e teşekkür etti. Başkan Büyükgöz etkinliklerin devam edeceğini dile getirdi.







