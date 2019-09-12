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Gebze’de yollar kışa hazırlanıyor

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaz aylarının son günlerinde güzel giden havayı değerlendiriyor.

Gebze'de yollar kışa hazırlanıyor

12 Eylül 2019 Perşembe 11:11

Sıcak asfalt çalışmalarına hız veren ekipler kentin dört bir yanında sıcak asfalt ve yama çalışması yürütüyor. Kış aylarında sürücülerin daha güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat etmeleri için çalışan ekipler, Cumaköy Mahallesinde sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi. Ekipler belirlenen program doğrultusunda kentin tüm sokaklarını kış ayına hazır hale getirecekleri bilgisini verdi.

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