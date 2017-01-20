Gebzeli öğrencilere karneler protokolden

Karnelerinde kırık not olan çocuklarımız üzülmesinler. Bu tatili iyi değerlendirerek en iyi şekilde ikinci döneme hazırlansınlar. Tatilde bol bol kitap okusunlar” dedi.

Yarıyıl tatili nedeniyle düzenlenen protokolün karne dağıtım töreni bu sene Orhangazi İlkokulu’nda yapıldı. Gebze İlçe Kaymakamı Mehmet Arslan, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, okul müdürü Erdoğan Tali, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katıldığı karne töreninde protokol öğrencilere karnelerini verdi.





BAŞARISIZLIĞIN SEBEPLERİNİ BULUN

Programın başında kısa bir konuşma gerçekleştiren okul müdürü Erdoğan Tali okul ve çalışmalar hakkında bilgiler verdi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, karne tatilinde çocukların bol bol dinlenmelerini tavsiye etti. Şener, “Bir yarıyıl dönemine daha geldik. Bazı öğrencilerimiz başarılı bazıları başarısız oldu. Başarılı öğrencilerimiz tebrik ediyorum. Başarısız olan öğrencilerimize de başarısızlıklarının sebeplerinin ne olduğunu bulmalarını ve bunun üzerine gitmelerini tavsiye ediyorum” dedi.

VELİLERE DE EĞİTİM DESTEĞİ

Törende kısa bir selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, öğrencilerin eğitiminde velilere düşen görev ve sorumluluklara değindi. Başkan Köşker, “Çocuklar bizim yarınlarımız, bırakacağımız en büyük eserlerimiz, bu sebeple çocuklar bizler için çok önemli. Çocuklarımızın başarılı olmasından sorumlu olduğumuz gibi başarısızlıklarından da biz sorumluyuz. Öğretmenlerimiz ellerinden geleni yapıyor. Fakat bu yeterli değil, okulun bahçesinden çıktıktan sonra sorumluluk artık sizde. Biz belediye olarak eğitime verdiğimiz önem kadar velilerine de önem veriyoruz.

KÖŞKER: BOL BOL KİTAP OKUYUN

Evden Okula Haydi Anneler Spora projemiz ile beraber okullarda velilerimizin spor yapabilecekleri ve danışmanlık hizmetleri alacakları alanlar oluşturuyoruz. Burada sosyologlarımız ve psikologlarımız annelere ücretsiz danışmanlık eğitimleri veriyor. Yarınlarımız yetiştiren siz annelerin eğitimleri de bizler için çok önemli. Bu vesileyle karnelerine kavuşan evlatlarımızı kutluyorum. Karnelerinde kırık not olan çocuklarımız üzülmesinler. Bu tatili iyi değerlendirerek en iyi şekilde ikinci döneme hazırlansınlar. Tatilde bol bol kitap okusunlar” ifadelerini kullandı.

SEVGİ İLE DESTEKLEYİN

Gebze İlçe Kaymakamı Mehmet Arslan ise konuşmasında velilerin karne döneminde çocuklardan fazla heyecanlandığına vurgu yaptı. Kaymakam Arslan, “Bu heyecanları hepimiz yaşadık. Özellikle ilk çocukların karne dönemlerinde velilerimiz aşırı heyecanlı olabiliyorlar. Yaşadıkları heyecanla birlikte beklentilerini de yüksek tutan bazı velilerimizde karneden umduklarını bulamayabiliyor. Bu durumda çocuklarımızın gelişimlerinde olumsuz etkileyebiliyor. Her ne olursa olsun çocuklarımıza desteğimizi sevgiyle, sağlıklı iletişimle vermeliyiz” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından öğrenciler günün anlamına uygun şiirleri protokol üyelerinin karşısında okudu. Folklor gösterisini büyük bir beğeni ile izleyen protokol üyeleri daha sonra sınıflara girerek öğrencilere karnelerini dağıttı.