Gebzeliler Kadir Gecesini Kent Meydanında kutladı

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi Gebze’de 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında düzenlenen Kadir Gecesi Özel programı ile kutlandı. Meydanı dolduran yüzlerce Gebzeli mübarek gecede hep birlikte edilen dualara amin dedi.

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi Gebze’de 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında düzenlenen Kadir Gecesi Özel programı ile kutlandı. Meydanı dolduran yüzlerce Gebzeli mübarek gecede hep birlikte edilen dualara amin dedi. Gebze Belediyesi ve Gebze İlçe Müftülüğünün ortaklığında Kadir Gecesi için kent meydanında düzenlenen programda Dünya Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma Birincisi Ali Tel, Kurra Hafız Abdurrahman Bozan, Hafız İsmail Süpürgeci, Adem Akbaş, Mehmet Güneş ve İrfan Tatlı Gebzelilere Kur’an-ı Kerim ziyafeti verdi.

ERZİNCANLI DUYGULANDIRDI

Dursun Ali Erzincanlı da programda kendine has yorumu ile Peygamber Efendimizin kendi döneminde yaşadığı zorlukları anlattı. 15 Temmuzda yaşananlara da değinen Erzincanlı “Allah o gece birçok insana o gece ölmeyi sevdirmiş. 15 Temmuzda birçok şehre nöbetlere gittim her gittiğim yerde keşke o gece bizde İstanbul’da olsaydık diyorlardı. 15 Temmuz gecesi ölmek için güzel bir geceydi” dedi. Dursun Ali Erzincanlı 15 Temmuz Kahramanı Şehit Ömer Halisdemir anısına yazdığı şiiri seslendirdiğinde meydanda oldukça duygusal dakikalar yaşandı. Program sonunda yapılan duaya meydanı dolduran Gebzeliler hep birlikte amin dedi.