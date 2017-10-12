banner212
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze’ye Gençlik Merkezi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze’de Gençlik Merkezi’nin inşa ediyor.

Gebze'ye Gençlik Merkezi

12 Ekim 2017 Perşembe 11:06

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze’de gençlerin faydalanabilmesi için tam donanımlı bir merkez inşa ediyor. Temel kazı ve hafriyat uygulamaları tamamlanan projede temel inşaatı için çalışma yapılıyor. 11 bin 200 metrekare alanda inşa edilen Gençlik Merkezi gerekli her türlü imkâna sahip olacak. Merkez, bodrum alt zemin, üst zemin, bir, iki ve üç olmak üzere 6 kat şeklinde tasarlandı.

 

SOSYAL BİR MEKAN OLACAK

Gençlik Merkezi’nin yaklaşık 5 bin metrekare peyzaj alanı olacak ve bu alanda 2 adet basketbol ve voleybol sahası ile 44 araçlık açık otoparkı bulunacak. Merkez Gebze’de gençlerin sosyal aktivite gerçekleştirebilecekleri, spor yapabilecekleri ve ders çalışabilecekleri bir mekan olacak.

 

6 KATLI BİNA

Yapının bodrum katı sığınak, ısı merkezi, salon ve depodan oluşacak.  Alt zemin katta fen laboratuarı, 5 adet derslik, öğretmenler ve idareci odası spor izleme bölümü, fitness, güreş, judo ve soyunma odaları yer alacak.

Üst zemin katta internet sınıfı, santranç odası, 5 adet derslik, kulüp odası,  kütüphane, spor izleme bölümü, judo, tekvando, bay bayan soyunma odası, duş ve wcler bulunacak.

 

HER ŞEY DÜŞÜNÜLDÜ

Birinci kat divanhane, teras, kafeterya, bebek bakım odası, 380 kişilik tiyatro salonu, kulis, dekor deposu ve atölye sınıfından oluşacak.  Yapın ikinci katında ise santranç odası, 5 adet derslik, kütüphane, öğretmen ve idareci odası bulunacak. Son katta ise internet sınıfı, sanat atölyesi, 5 adet derslik, müzik stüdyosu ve kayıt odası yer alacak.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Türk Konseyi ile İpek Yolu gezisi Türk Konseyi ile...
Miraç Kandili ve 23 Nisan Bayramı Miraç Kandili ve...
23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve Sakarya Meydan Muharebeleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Sırbistan'dan sığır eti alacağız Sırbistan'dan sığır eti alacağız
TEOG'un Yerine MİS geliyor TEOG'un Yerine MİS geliyor
Emekliye eşit zam Emekliye eşit zam
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı
İşsizlik maaşına düzenleme İşsizlik maaşına düzenleme
Vize krizinde ABD'den geri adım Vize krizinde ABD'den geri adım
Yukarı Çık

banner149

Sırbistan'dan sığır eti alacağız
Sırbistan ziyareti sırasında Novi Pazar'da halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'la 5 bin ton...

Haberi Oku