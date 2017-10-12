Gebze’ye Gençlik Merkezi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze’de gençlerin faydalanabilmesi için tam donanımlı bir merkez inşa ediyor. Temel kazı ve hafriyat uygulamaları tamamlanan projede temel inşaatı için çalışma yapılıyor. 11 bin 200 metrekare alanda inşa edilen Gençlik Merkezi gerekli her türlü imkâna sahip olacak. Merkez, bodrum alt zemin, üst zemin, bir, iki ve üç olmak üzere 6 kat şeklinde tasarlandı.

SOSYAL BİR MEKAN OLACAK

Gençlik Merkezi’nin yaklaşık 5 bin metrekare peyzaj alanı olacak ve bu alanda 2 adet basketbol ve voleybol sahası ile 44 araçlık açık otoparkı bulunacak. Merkez Gebze’de gençlerin sosyal aktivite gerçekleştirebilecekleri, spor yapabilecekleri ve ders çalışabilecekleri bir mekan olacak.

6 KATLI BİNA

Yapının bodrum katı sığınak, ısı merkezi, salon ve depodan oluşacak. Alt zemin katta fen laboratuarı, 5 adet derslik, öğretmenler ve idareci odası spor izleme bölümü, fitness, güreş, judo ve soyunma odaları yer alacak.

Üst zemin katta internet sınıfı, santranç odası, 5 adet derslik, kulüp odası, kütüphane, spor izleme bölümü, judo, tekvando, bay bayan soyunma odası, duş ve wcler bulunacak.

HER ŞEY DÜŞÜNÜLDÜ

Birinci kat divanhane, teras, kafeterya, bebek bakım odası, 380 kişilik tiyatro salonu, kulis, dekor deposu ve atölye sınıfından oluşacak. Yapın ikinci katında ise santranç odası, 5 adet derslik, kütüphane, öğretmen ve idareci odası bulunacak. Son katta ise internet sınıfı, sanat atölyesi, 5 adet derslik, müzik stüdyosu ve kayıt odası yer alacak.