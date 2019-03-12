Gençlere proje sözü!

Ak Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır’la birlikte İstasyon Caddesi’nde gençlerle bir araya gelen Cumhur İttifakı AK Parti Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, projeleri hazırlarken, gençlerin istek ve taleplerini de dikkate alarak hareket ettiklerini ifade ederek, “Partimiz kurulduğu günden itibaren gençlerin fikirlerine her zaman değer vermiştir. Biz de aynı şekilde Darıca’da yaşayan gençlerimizin düşüncelerini önemsiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın’la birlikte hayata geçireceğimiz projelerin merkezinde gençler olacak. Gençler bizim geleceğimiz ve biz gençlerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için hep birlikte çalışacağız.” dedi.

GENÇLİK KAMPI PROJESİNİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ

Bıyık, “Mahallelerimizde çok amaçlı spor salonları yaparak gençlerimizin ruhen ve bedenen sağlıklı bireyler olarak yetişmesine olanak sağlayacağız. Devam eden iki adet spor salonunu kısa sürede tamamlayarak gençlerimizin hizmetine sunacağız. Kocaeli Büyükşehir Belediyemize devredilen askeri alanda büyükşehir ile birlikte çok güzel bir gençlik kampı projesini hayata geçireceğiz. Bu konuda siz gençlerin de fikir ve görüşlerini dinleyeceğiz. Gençlerin beklentilerini karşılamak için istişare içinde olacağız. Gençlerin bakış açılarına ihtiyacımız var. Gençlerin vizyonuna ihtiyacımız var. Bu nedenle gençlerin her zaman yanında olacağız” dedi. Ak Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır’da Ak Parti’nin gençlere yönelik projeleriyle önemli hizmetleri hayata geçirdiğini söyleyerek, gençlerden 31 Mart seçimleri için destek istedi.