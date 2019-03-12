banner366
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gençlere proje sözü!

Cumhur İttifakı’nın AK Parti Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, değişik mahallelerde gençlerle bar araya gelmeye devam ediyor. İstasyon Caddesi’nde gençlerle çay sohbetinde bir araya gelen Bıyık, gençler için güzel projeler hazırladıklarını söyledi.

Gençlere proje sözü!

12 Mart 2019 Salı 12:50

 Ak Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır’la birlikte İstasyon Caddesi’nde gençlerle bir araya gelen Cumhur İttifakı AK Parti Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, projeleri hazırlarken, gençlerin istek ve taleplerini de dikkate alarak hareket ettiklerini ifade ederek, “Partimiz kurulduğu günden itibaren gençlerin fikirlerine her zaman değer vermiştir. Biz de aynı şekilde Darıca’da yaşayan gençlerimizin düşüncelerini önemsiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın’la birlikte hayata geçireceğimiz projelerin merkezinde gençler olacak. Gençler bizim geleceğimiz ve biz gençlerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için hep birlikte çalışacağız.” dedi.

GENÇLİK KAMPI PROJESİNİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ

Bıyık, “Mahallelerimizde çok amaçlı spor salonları yaparak gençlerimizin ruhen ve bedenen sağlıklı bireyler olarak yetişmesine olanak sağlayacağız. Devam eden iki adet spor salonunu kısa sürede tamamlayarak gençlerimizin hizmetine sunacağız. Kocaeli Büyükşehir Belediyemize devredilen askeri alanda büyükşehir ile birlikte çok güzel bir gençlik kampı projesini hayata geçireceğiz. Bu konuda siz gençlerin de fikir ve görüşlerini dinleyeceğiz. Gençlerin beklentilerini karşılamak için istişare içinde olacağız. Gençlerin bakış açılarına ihtiyacımız var. Gençlerin vizyonuna ihtiyacımız var. Bu nedenle gençlerin her zaman yanında olacağız” dedi. Ak Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır’da Ak Parti’nin gençlere yönelik projeleriyle önemli hizmetleri hayata geçirdiğini söyleyerek, gençlerden 31 Mart seçimleri için destek istedi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze’ye otoparklar yapılacak! Gebze’ye otoparklar yapılacak!
Körfezin Geleceği İçin Önemli Sempozyum Körfezin Geleceği İçin Önemli Sempozyum
KO-MEK’ten Anlamlı Kutlama KO-MEK’ten Anlamlı Kutlama
Büyükşehir Olası Afetlere Hazırlıklı Büyükşehir Olası Afetlere Hazırlıklı
Sepaş Enerji’ye Ödül Sepaş Enerji’ye Ödül
Aklınla 1000 Yaşa’da Final Heyecanı Aklınla 1000 Yaşa’da Final Heyecanı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Gebze’ye otoparklar yapılacak!
Gebze’nin en büyük sorunlarından birisi olan otopark sorununa kalıcı bir çözüm getireceklerini ifade...

Haberi Oku