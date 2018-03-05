Gençliğin Milli Görüşe İhtiyacı Var

Kocaeli Anadolu Gençlik Derneği şubesi şubat ayı değerlendirme toplantısını Gölcük'te yoğun katılımlı bir şekilde icra etti. Program sabah kahvaltı ile başlayıp İl Başkanı Kemal Halıcı’nın açılış konuşmasıyla devam etti.

Halıcı konuşmalarında gençliğin sorunlarına değinip Prof.Dr.Necmettin Erbakan’ın ‘’Bir milletin asıl gücü tankı topu tüfeği değil, İmanlı ve inançlı gençliğidir.’’ sözünü hatırlatarak bu bağlamda Millî Görüş camiası olarak bizlere çok iş düşüyor. Gençlikle birlikte hemhal olup manevi değerlerle onları yetiştirmemiz gerekiyor dedi.

Geçen hafta Gebze de yaşanan intihar vakasından bahsederek bu olayda her birimizin sorumluluğu var diyerek derin üzüntülerini dile getirdi. Son olarak kutuplaşan toplumda kaynaştırıcı güç olarak Anadolu gençlik Derneğinin varlığının öneminden bahsetti.