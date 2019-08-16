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‘Geniş Ailem’ projesi onları bayramda da yalnız bırakmadı

Büyükşehir Belediyesi “Geniş Ailem” projesi ile hizmet verdiği yaşlı vatandaşları Kurban Bayramı’nda ziyaret etti.

‘Geniş Ailem' projesi onları bayramda da yalnız bırakmadı

16 Ağustos 2019 Cuma 16:13

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kente değer katan projelerin yanı sıra yaptığı sosyal projeler ile devletin şefkat elini vatandaşlara uzatıyor. Bu kapsamda hayata geçirilen “Geniş Ailem” projesi ile kimsesiz vatandaşlara resmi işlerinde refakat hizmeti veriliyor. Refakat hizmeti verilen vatandaşlar, Kurban Bayramı’nda yalnız bırakılmadı.

 

VATANDAŞLARA BAYRAM ZİYARETİ

Büyükşehir Belediyesi kimsesi bulunmayan ve resmi işlemlerinde yardım isteyen yaşlı vatandaşlara Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nce yürütülen “Geniş Ailem” projesi ile yardım elini uzatıyor. “Geniş Ailem” projesi ile yaşlı vatandaşlara sadece refakat hizmeti verilmiyor. Belediye ekipleri yaşlı vatandaşları önemli günlerde ziyaret ediyor. Geride bıraktığımız Kurban Bayramı’nda ziyaret edilen yaşlı vatandaşlara hediye paketleri teslim edilip, bayramları kutlandı.

 

YÜZLERİ GÜLDÜ

“Geniş Ailem” projesi kapsamında hizmet verilen yaşlılara hazırlanan hediye paketlerini ulaştırarak bayramını kutlayan ekipler, yalnız yaşayan yaşlı vatandaşların yüzlerini güldürdü. Bayramlarını kutlayarak hayır dualarını alan Büyükşehir Belediyesi “Geniş Ailem” projesi ekiplerine teşekkür eden vatandaşlar; “Büyükşehir Belediyesi’nin her ihtiyaçlarında yanında olduklarını” ifade etti.

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