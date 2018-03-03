GEZ-GÖR ile Kocaeli’yi tanıyorlar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen GEZ-GÖR programına katıldı. Toplamda 150 kursiyerin katıldığı programda kursiyerler, Gez Gör programıyla İzmit, Gölcük ve Gebze olmak üzere 3 bölgeyi ziyaret ettiler. Kocaeli’nin tarihi kültürel alanlarını ziyaret eden KO-MEK kursiyerleri gördükleri eşsiz mekânlar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Tarihe ışık tutan tarihi ve kültürel eserleri yakından inceleyen kursiyerler rehberler eşliğinde bol bol gezerek günün keyfini doyasıya çıkardı.

TARİHİ YENİDEN YAŞADILAR

GEZ-GÖR programı kapsamında kursiyerler, İzmit Selim Sırrı Paşa Konağı, Orhan Camii, Gazi Akçakoca Camii, Kasr-ı Hümayun, Atatürk ve Redif Müzesi, Saat Kulesi, Kocaeli Bilim Merkezi ve Seka Film Platosunu gezdi. Kocaeli’nin tarihi yerlerini daha yakından tanıyan KO-MEK Kursiyerleri, Kocaeli’nin tarihi yerleri hakkında rehberlerden bilgi aldı. Gölcük Belediyesi Yazlık Ilıca tesislerini de ziyaret eden kursiyerler Gölcük ve Ilıca Tesisleri’nin tarihi hakkında bilgi alarak gönüllerince gezdiler. Gebze programı kapsamında Osman Hamdi Bey Müzesini ve Hereke’nin tarihi bölgelerini ziyaret eden kursiyerler sık sık fotoğraf çekilerek ziyareti ölümsüzleştirmeyi ihmal etmedi.

GEZİLER DEVAM EDECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığının GEZ-GÖR programı kapsamında düzenlenen ziyaretler eğitim öğretim dönemi buyunca devam edecek. Her kurs merkezinden isteyen kursiyerleri GEZ-GÖR programı çerçevesinde gezdirmeyi amaçlayan KO-MEK yeni geziler düzenlemeye devam edecek. Gölcük, Gebze ve İzmit bölgesi olarak 3 bölge halinde ziyaret edilen tarihi bölgeleri gezen KO-MEK kursiyerleri programı düzenleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.