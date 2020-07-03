banner490
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gezen tavuk desteği için son tarih 3 Temmuz

Büyükşehir tarafından Kocaelili çiftçilere verilecek 18 bin gezen tavuk için başvurular sonra eriyor

Gezen tavuk desteği için son tarih 3 Temmuz

03 Temmuz 2020 Cuma 00:05

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından çiftçiliğin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen projelerden olan “Doğal Gezen Tavukçuluk Destekleme Projesi” başvuruları yarın (3 Temmuz Cuma) sona eriyor. 3 yılda 17 bin adet tavuğu çiftçilere yüzde 50 hibeli olarak veren Büyükşehir projesine bu sene de büyük rağbet gösterildi. Büyükşehir Belediyesi 2020 yılında 18 bin gezen tavuğu Kocaelili çiftçilere dağıtacak.

 

YÜZDE 50 HİBE İLE

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nce yürütülen “Doğal Gezen Tavukçuluk Destekleme Projesi” kapsamında, Atak-s cinsi tavuk, askılı yemlik, askılı suluk, 10 gözlü folluk, su deposu, altlık (çeltik) ve yumurta yemleri yüzde 50 hibe ile verilecek.

 

PROJE ŞARTLARI

2017 yılında başlatılan proje kapsamında en az 50 metre kare ve üzeri kapalı kümes alanı ve etrafı tel çit ile örülü 1000 metre kare dolaşma alanı bulanan çiftçilere yüzde 50 hibeli Atak-S cinsi yumurta verimi yüksek tavuk desteği veriliyor.

 




AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaelihaberKocaeliGebzehaberGebzeKoronaCovid-19OkullartatilOkullartatilmiWuhançinAvrupaİstanbulSondakikaHaberlerİzmitDilovasıDaricaMarmaraSağlıkAsayişDerslerReceptayyiperdoğanBakanselçukFahrettinkocaBakanönemliAçıklama
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Dilovası Belediye Meclisi’nde komisyon üyeleri belli oldu Dilovası Belediye Meclisi’nde komisyon üyeleri...
Kocaeli'de bir kişi üvey kardeşini tüfekle öldürdü Kocaeli'de bir kişi üvey kardeşini tüfekle öldürdü
TÜPRAŞ'tan sokak hayvanlarına destek TÜPRAŞ'tan sokak hayvanlarına destek
Kocaeli'de otomobil takla attı: 1 yaralı Kocaeli'de otomobil takla attı: 1 yaralı
Kovid-19 ile mücadele Kovid-19 ile mücadele
Gebze'de dördüncü kattan düşen 2.5 yaşındaki çocuk öldü Gebze'de dördüncü kattan düşen 2.5 yaşındaki...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Dilovası Belediye Meclisi’nde komisyon üyeleri...
Dilovası Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Hamza Şayir'in başkanlığında...

Haberi Oku