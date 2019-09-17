banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

GİRİB 2020 Takvimini belirledi

GİRESUN İşadamı ve Bürokratları Derneği (GİRİB) yeni dönem çalışma takvimini Kandıra'nın Babalı Mahallesinde gerçekleştirilen yönetim kurulu çalışmasıyla belirledi

GİRİB 2020 Takvimini belirledi

17 Eylül 2019 Salı 13:41

GİRESUN İşadamı ve Bürokratları Derneği (GİRİB) 2019-2020 çalışma takvimini Kocaeli'nin doğal güzellikleriyle ünlü Kandıra- Babalı'da iki gün süren yönetim kurulu çalışmasıyla oluşturdu

Geçtiğimiz gün toplanan GİRİB yönetimi,2020 yılında yapacağı çalışmaları değerlendirdi.2020 Yılı içerisinde yapacakları programları BABALI köyünde yaptıkları toplantıyla bilirleyen  GİRİB yönetimi 2020 yılını dolu dolu geçirecek
GİRİB başkanı Kemal Tokmak, "2020 yılı içerisinde yapacağımız çalışmaları Kandıra'da yapacağımız iki günlük toplantı sonrası karara bağladık.GİRİB olarak güzel işlere imza atıyoruz.İnşallah yeni dönemde de çok daha güzel işlere imza atacağız,Şimdiden aldığımız kararların hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GİRİBGebzeKandıraçalışma Takvimi
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çocuk kulüplerinde eğitim başladı Çocuk kulüplerinde eğitim başladı
Gebze Zabıtası Denetimde Gebze Zabıtası Denetimde
Freni patlayan tankerden atlayarak ölen kişi defnedildi Freni patlayan tankerden atlayarak ölen kişi defnedildi
Bilgievlerinde ilk ders Büyükakın’dan Bilgievlerinde ilk ders Büyükakın’dan
Bıyık: ‘Teşkilatlar gözümüz kulağımız’ Bıyık: ‘Teşkilatlar gözümüz kulağımız’
Kocaeli 14. kez “Sevgide Buluşacak” Kocaeli 14. kez “Sevgide Buluşacak”
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Çocuk kulüplerinde eğitim başladı
Çayırova Belediyesi Çocuk Kulüplerinde eğitimler, yarım gün ve tam gün olmak üzere toplam 722 öğrenci...

Haberi Oku