GİRİB 2020 Takvimini belirledi

GİRESUN İşadamı ve Bürokratları Derneği (GİRİB) 2019-2020 çalışma takvimini Kocaeli'nin doğal güzellikleriyle ünlü Kandıra- Babalı'da iki gün süren yönetim kurulu çalışmasıyla oluşturdu

Geçtiğimiz gün toplanan GİRİB yönetimi,2020 yılında yapacağı çalışmaları değerlendirdi.2020 Yılı içerisinde yapacakları programları BABALI köyünde yaptıkları toplantıyla bilirleyen GİRİB yönetimi 2020 yılını dolu dolu geçirecek

GİRİB başkanı Kemal Tokmak, "2020 yılı içerisinde yapacağımız çalışmaları Kandıra'da yapacağımız iki günlük toplantı sonrası karara bağladık.GİRİB olarak güzel işlere imza atıyoruz.İnşallah yeni dönemde de çok daha güzel işlere imza atacağız,Şimdiden aldığımız kararların hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.