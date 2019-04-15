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GİRİB’den, Harmatacı’ya ziyaret!

Giresun İş adamı ve Bürokratları Derneği, CHP Çayırova İlçe Başkanı Çetin Harmatacı’yı ziyaret etti.

GİRİB'den, Harmatacı'ya ziyaret!

15 Nisan 2019 Pazartesi 10:33

CHP Çayırova İlçe Başkanı Çetin Harmatacı kendisine nazik ziyarette bulunan GİRİB Başkanı Kemal Tokmak, Başkanvekili Ahmet Balık, GİRİB yöneticileri Mustafa Kemaloğlu, Sezgin Taşcı, Köksal Kütük, Murat Türlü ve Durukan Balık ile sohbet gerçekleştirerek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. GİRİB yönetimi, Harmatacı’ya getirdikleri hediyeyi takdim ederek, Çayırova Belediyesi Meclis üyesi ve ilçe yöneticilerine de misafirperverliği için teşekkürlerini dile getirdiler.

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