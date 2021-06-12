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GÖLCÜK BELEDİYESİ KURSUNA KATILAN GENÇLERDEN POMEM SINAVINDA ÇOK BÜYÜK BAŞARI

27.Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi Sınavı (POMEM) için Gölcük Belediyesi Spor Birimi tarafından açılan ücretsiz hazırlık kursuna katılan gençler, gurur vesilesi, çok büyük bir başarıya imza attılar. Polis Meslek Eğitim Merkezi Fiziki Yeterlilik Sınavına katılan; 82 adaydan, 71'i sınavı kazanarak, sözlü mülakata katılmaya hak kazandı.

GÖLCÜK BELEDİYESİ KURSUNA KATILAN GENÇLERDEN POMEM SINAVINDA ÇOK BÜYÜK BAŞARI

12 Haziran 2021 Cumartesi 15:12

PROGRAMLI VE PROFESYONEL ÇALIŞMA

Gölcük Belediyespor antrenörleri Aykut Balta ve Öner Akdoğan nezaretinde, Değirmendere Kapalı Spor Salonu’nda yapılan kursta adaylara, programlı ve profesyonel bir çalışma imkânı sunuldu. Bunun meyvesi de gençlerin başarısı ile alındı. Şimdi sırada sözlü mülakat var ve o mülakatı geçen gençler polis olabilecek.

BÜYÜK BİR BAŞARI ELDE EDİLDİ

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer yaptığı açıklamada: “Hayallerini gerçekleştirmek yolunda büyük bir başarıya imza atan gençlerimizi ve sıkı disiplinle gençlerimizi çalıştıran ve sınava hazırlayan spor eğitmenlerimizi can-ı gönülden tebrik ediyor, sözlü mülakatta da gençlerimize üstün başarılar diliyorum” dedi.
















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