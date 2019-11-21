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GÖNÜL BULUŞMALARI’NIN DÖRDÜNCÜSÜ OSMANGAZİ MAHALLESİ’NDE

Başkan Bıyık, Osmangazi’de halkla buluşacak

GÖNÜL BULUŞMALARI'NIN DÖRDÜNCÜSÜ OSMANGAZİ MAHALLESİ'NDE

21 Kasım 2019 Perşembe 10:37

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Osmangazi Mahallesi’nde Gönül Buluşmaları programı kapsamında mahalle sakinleriyle bir araya gelecek. 23 Kasım Cumartesi günü Osmangazi Mahallesi Şentepe Camii Konferans Salonu’nda gerçekleşecek Gönül Buluşmaları programı saat 16.00’da başlayacak.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın seçim beyannamesinde yer alan vaatlerden biri olan ve özel önem verdiği Gönül Buluşmaları toplantıları Osmangazi Mahallesi ile devam ediyor. Daha önce Sırasöğütler Mahallesi, Emek Mahallesi ve Nenehatun Mahallesi’nde gerçekleşen ve vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören Gönül Buluşmaları programı ile mahalle sakinleriyle birebir temas kuran ve vatandaşların sorunlarını dinleyen Başkan Bıyık, Osmangazi Mahallesi’nde de vatandaşlarla halk buluşması gerçekleştirecek. Osmangazi Mahallesi Şentepe Camii Konferans Salonu’nda 23 Kasım Cumartesi günü saat 16.00’da başlayacak olan Gönül Buluşması programına Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın yanı sıra başkan yardımcıları ve mahalle muhtarı da katılacak. Birim müdürlerinin de hazır bulunacağı programda vatandaşlar taleplerini ve sorunlarını dile getirme imkanı bulacak.

BAŞKAN BIYIK’TAN OSMANGAZİ HALKINA DAVET

Osmangazi Mahallesi sakinlerini Gönül Buluşması programına davet eden Başkan Bıyık, “Cumhurbaşkanımızın bizden istemiş olduğu gönül belediyeciliğini Darıca’da hayata geçirmek için göreve geldiğimiz günden itibaren canla başla çalışıyoruz. Kapımız herkese açık, belediyeye gelen herkesle görüşüyoruz. Bunun yanında mahallelere giderek vatandaşlarımızla da birebir görüşüyoruz. Bu toplantılarda herkes beklentilerini bize iletiyor ve bizler de ekibimizle birlikte notlar alarak vatandaşlarımızın isteklerine göre projeler şekillendiriyoruz. Cumartesi günü Osmangazi Mahallesi’nde dördüncüsünü gerçekleştireceğimiz Gönül Buluşması programımıza herkesi davet ediyorum.” diye konuştu.

 

    
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