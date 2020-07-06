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Gönül Coğrafyası okumaları değerlendirme toplantısı yapıldı

Kocaeli genelinde eğitim alan lise öğrencilerinin geçmişle olan bağlarını fark ettirmek; mekânı, zamanı ve kişileri tanımaları amacı ile düzenlenen “Gönül Coğrafyası Okumaları” jüri değerlendirme toplantısı yapıldı.

Gönül Coğrafyası okumaları değerlendirme toplantısı yapıldı

06 Temmuz 2020 Pazartesi 15:35

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Kocaeli genelinde eğitim alan lise öğrencilerine yönelik yapılan ödüllü “Gönül Coğrafyası Okumaları” yarışmasının jüri değerlendirme toplantısı yapıldı. Türkistan: Semerkant-Buhara’yı konu edinen yarışmayla liseli gençler birbirleriyle kıyasıya yarıştı.

 

JÜRİ DEĞERLENDİRDİ

Gönül Coğrafyası Okumaları Türkistan temalı projenin final etabı jüri değerlendirmesi Maide Cafe Restaurant’ta yapıldı. Değerlendirme toplantısına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yılıdırım’ın yanı sıra yarışmanın 6 kişilik jüri ekibi ve Büyükşehir yetkilileri katıldı.

 

ŞİİR, HİKÂYE, DENEME

Kocaeli’nin 12 ilçesinde yer alan okullarda final etabına kalan şiir, hikâye, deneme alanlarındaki çalışmalar, jüri tarafından titizlikle değerlendirildi.. Önümüzdeki günlerde ise şiir, hikâye ve deneme alanlarında dereceye giren öğrenciler Kılavuz Gençlik internet sitesinden ilan edilecek.

 

OLAYLAR İDRAK EDİLİYOR, EDEBİ YÖN GELİŞİYOR

Geçmişte yaşanan olayları fark ve idrak etme, farklı coğrafyaların tanınması ve tarihte yaşanan olaylar hakkında bilinçlenmesi amacıyla her yıl düzenlenen Gönül coğrafyası okumaları bu yıl Türkistan coğrafyasından dünya medeniyetlerine öncülük etmiş Semerkant ve Buhara bölgelerini konu aldı. Yarışmayla beraber liseli gençler ödül kazanmanın yanı sıra ‘Gönül Coğrafyası Okumaları’nı pekiştirmekle beraber edebi yönlerini ve düşüncelerini kâğıda dökme becerilerini keşfetmiş oldu.

 

OKUNAN KİTAPLAR?

“Gönül Coğrafyası Okumaları” projesi çerçevesinde Kocaeli’de öğrenim görmekte olan resmi ve özel tüm lise öğrencilerini kapsadı. Yarışmanın konusu Türkistan Buhara ve Semerkant olarak belirlenmişti. Bu yıl projeye dâhil olan öğrenciler Necip Kiylani'ye ait “Türkistan Geceleri” ve Yılmaz Öksüz'ün “Pir-i Türkistan” kitaplarını okuyarak yarışmaya hazırlık yaptı.

 

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