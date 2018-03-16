“Gönül Kazan Projesi” yle Gönüller Kazanılıyor

Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’nde yaşayan hasta, yaşlı ve engelli olup yemek yapamayacak durumda olan vatandaşlara günlük iki öğün hazır yemek ulaştırıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı ile Kocaeli’nde ikamet eden mağdur durumdaki vatandaşların sıkıntılarına çare olmaya devam ediyor. “Gönül Kazan” projesiyle hasta, yaşlı ve engelli olup, yemek yapabilecek güçten yoksun ve yemek ihtiyacını karşılamak üzere çevresinden destek alamayan kişilere ve ailelere çözüm olarak, günlük iki öğün olacak şekilde hazır yemek ulaştırılıyor. Anlamlı hizmet ile muhtaç olan vatandaşların gıda ihtiyaçları karşılanıyor.

GÜNLÜK İKİ ÖĞÜN YEMEK

Büyükşehir Belediyesi “Gönül Kazan” projesiyle Kocaeli genelinde yaşayan hasta, yaşlı ve engelli olup yemek yapabilecek durum olmayan vatandaşlara el uzattı. Proje kapsamında şartları uyan vatandaşlara günlük iki öğün sıcak yemek ulaştırılıyor.

VATANDAŞ HİZMETTEN MEMNUN

“Gönül Kazan” projesiyle yemek yardımı ulaştırılan vatandaşlar, gerçekleştirilen uygulamaya ”Belediyemizden, Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu’ndan Allah razı olsun. Allah devlete millete zeval vermesin, yolunuz açık olsun, vatan millet sağ olsun” şeklinde karşılık veriyor.

GÖNÜL KAZAN PROJESİ NEDİR?

“Gönül Kazan” projesi ile yemek pişirme imkânı bulunmayan yaşlı, kimsesiz, engelli, bakıma muhtaç vatandaşlara günlük iki öğün olacak şekilde evlerine hazır yemek ulaştırılıyor. Bu projeyle birlikte yemek pişiremeyecek kadar yaşlı ve hasta olan ihtiyaç sahibi ailelerin sağlıklı yiyeceklerle beslenme ihtiyaçlarını karşılamaları sağlanıyor. Ayrıca herhangi bir markete gitmek zorunda kalmayan aileler, evlerine kadar teslim edilen gıdalar sayesinde zahmetsiz bir şekilde bu ihtiyaçlarını giderebiliyor.

BİLGİ İÇİN 444 11 41

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın sunduğu “Gönül Kazan” sıcak yemek projesinden yararlanmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşların bilgi için Büyükşehir Belediyesi çağrı merkezi olan 444 11 41 numaralı telefona ulaşmaları yeterli oluyor.