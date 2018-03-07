Anadolu Sağlık Merkezi GOSB

Tıp Merkezini ziyaret etti





Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Anadolu Vakfı çatısı altında kurulan Anadolu Sağlık Merkezi ve Gebze Organize Sanayi Bölgesi iş birliğiyle GOSB Tıp Merkezini ziyaret etti. Türkiye’de bir organize sanayi bölgesi tarafından kurulan ilk tıp merkezi olma özelliğini de taşıyan GOSB Tıp Merkezi’nde inceleme yapan Başkan Karaosmanoğlu, “Hizmete giren bu sağlık merkezimiz bu bölgedeki çok önemli bir ihtiyacı karşılayacak. SGK ile anlaşmalı olması da OSB’lerde çalışan kardeşlerimizin direkt faydalanmasına da vesile olacaktır. Ortaya koyulan bu irade ve hizmet için GOSB ve Anadolu Sağlık Merkezi yöneticilerini kutluyorum” dedi.





“TIP MERKEZİMİZ SGK ANLAŞMALI OLARAK HİZMET SUNACAK”

Gebze Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım’ın da eşlik ettiği ziyarette, Anadolu Sağlık Merkezi İş Geliştirme Direktörü Cengiz Gül’den detaylı bilgi alan Başkan Karaosmanoğlu, “Türkiye’nin ve Kocaeli’nin sağlık alanında yaşadığı gelişme tüm dünyaya örnektir. Başarılı insan kaynağı ile her gün kendi yenileyen özel ve vakıf hastaneleriyle kentimiz sağlık noktasında yurt dışından gelen insanlara da hizmet verdiğini görmek şahsımı çok mutlu ediyor” açıklamasını yaptı. İş Geliştirme Direktörü Cengiz Gül de, “Anadolu Sağlık Merkezi olarak dünya standartlarında sağlık hizmeti sunma misyonumuzu Gebze Organize Sanayi Bölgesi’ne taşıdık. Anadolu Sağlık Merkezi GOSB Tıp Merkezi yaklaşık 900 metrekarelik alanda Acil Servis, İç Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Genel Cerrahi branşlarında hastalarımızın ihtiyaçlarını karşılayacağız. Tıp Merkezimiz SGK anlaşmalı olarak hizmet sunacak” ifadelerini sarf etti.





“BÖLGEDEKİ SAĞLIK İHTİYACINA CEVAP VERECEKTİR”

Anadolu Sağlık Merkezi İş Geliştirme Direktörü Cengiz Gül ayrıca “Hizmet kalitemize büyük katkı sağlayan GOSB ailesine de çok teşekkür ediyorum. Bu iş birliğinin teknolojik alt yapımız ve deneyimli sağlık kadromuzla vatandaşlarımızı çok özel ve önemli bir sağlık hizmetiyle buluşturacağız” dedi. Yaptığı yatırımlarla dünya standartlarında bir sağlık kuruluşu konumuna gelen Anadolu Sağlık Vakfı’nın en önemli bir yatırımı olarak gördüğüm bu merkezin, OSB’lerde çalışan işçi kardeşlerimizin zamandan ve kaliteden ödün vermeden tedavi olacağını da dile getiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Anadolu Sağlık Merkezi’nin uzmanlığı ve tecrübesinin Gebze Organize Sanayi Bölgesi’ne taşınmasından dolayı mutluluk duyuyorum. GOSB Tıp Merkezinin verdiği hizmetlerle bu bölgedeki sağlık ihtiyacına cevap verecektir” açıklamasını yaptı.





“KALİTELİ SAĞLIK HİZMETİNE DAHA HIZLI BİR ŞEKİLDE ULAŞILACAK”