GREEN Chemicals’tan GROscar Ödüllü Kısa Filmli 2018 Karşılaması





12 Aralık 2017, Kocaeli – Üretiminin yanı sıra çalışan memnuniyetine de önem veren GREEN Chemicals A.Ş., yıl sonu etkinliğini 09 Aralık Cumartesi günü, Kocaeli Gebze’deki TAYSAD’ta bulunan fabrikasında tüm mavi ve beyaz yaka çalışanları ile gerçekleştirdi. Farklı bir konsept planlanarak personel katılımlı yarışma temasıyla daha eğlenceli kılınan yeni yılı karşılama etkinliği, verilen ödüllerle birlikte tüm ekibin motivasyonunu daha da arttırdı.

Çalışanlardan GROscar Ödüllü Senaryolar

Üç aşamadan oluşan organizasyonun ilk yarısında ekipler halinde Film Atölyesi etkinliği gerçekleştirildi ve üç farklı ekip, farklı temalarda film senaryoları yazıp oynadılar. Buna göre GROSCAR adı verilen ödüller; en iyi kadın oyuncu, en iyi erkek oyuncu, en iyi komedi oyuncuları, en iyi film senaryosu ve en iyi film dallarında çalışanlara verildi. Ayrıca yıl sonu toplantısı yapılan ve firmanın 2018 hedeflerinin paylaşıldığı gecede, GREEN Chemicals’ta 5’inci, 10’uncu ve 15’inci yılını dolduran personellere plaket verildi.