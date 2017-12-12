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GREEN Chemicals’tan GROscar Ödüllü

Yeni yıla yaklaşırken şirketler de motivasyon amacıyla yılbaşı etkinliklerine başladı. Kimyevi ürün üreticilerinden GREEN Chemicals A.Ş., 2018’e şimdiden çalışanlarıyla birlikte merhaba dedi.

GREEN Chemicals'tan GROscar Ödüllü

12 Aralık 2017 Salı 10:44

GREEN Chemicals’tan GROscar Ödüllü Kısa Filmli 2018 Karşılaması

12 Aralık 2017, Kocaeli – Üretiminin yanı sıra çalışan memnuniyetine de önem veren GREEN Chemicals A.Ş., yıl sonu etkinliğini 09 Aralık Cumartesi günü, Kocaeli Gebze’deki TAYSAD’ta bulunan fabrikasında tüm mavi ve beyaz yaka çalışanları ile gerçekleştirdi. Farklı bir konsept planlanarak personel katılımlı yarışma temasıyla daha eğlenceli kılınan yeni yılı karşılama etkinliği, verilen ödüllerle birlikte tüm ekibin motivasyonunu daha da arttırdı.
Çalışanlardan GROscar Ödüllü Senaryolar
Üç aşamadan oluşan organizasyonun ilk yarısında ekipler halinde Film Atölyesi etkinliği gerçekleştirildi ve üç farklı ekip, farklı temalarda film senaryoları yazıp oynadılar. Buna göre GROSCAR adı verilen ödüller; en iyi kadın oyuncu, en iyi erkek oyuncu, en iyi komedi oyuncuları, en iyi film senaryosu ve en iyi film dallarında çalışanlara verildi.  Ayrıca yıl sonu toplantısı yapılan ve firmanın 2018 hedeflerinin paylaşıldığı gecede, GREEN Chemicals’ta 5’inci, 10’uncu ve 15’inci yılını dolduran personellere plaket verildi. 
GREEN Chemicals A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Ay; marka olarak bu tür organizasyonları yıllardır devam ettirdiklerini, günümüz çalışma hayatında çalışanların verimliliği ve motivasyonuna daima önem verdiklerini, sadece yeni yıl için değil farklı özel günlerde de yaptıkları etkinliklerle çalışanlarını mutlu eden bir marka olmayı amaçladıklarını belirtti.

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