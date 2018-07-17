Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail ÇİLER yaptığı açıklamada; bundan önce olduğu gibi bundan sonra da yüce milletimizin hiçbir güç odağına fırsat tanımayacağına inandığını belirterek, 15 TEMMUZ DEMOKRASİ ve MİLLİ BİRLİK GÜNÜ’ nde Vatan için canlarını feda eden tüm evlatlarımızı rahmetle andığını, şehit ve gazilerin yakınlarının acılarını paylaştığını ifade etti.
GTO, 15 Temmuz’da Meydanlardaki Vatandaşlarımızın Yanındaydı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nde, Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail ÇİLER öncülüğünde Meclis Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis Üyeleriyle birlikte 15 Temmuz ruhunu canlı tutmak ve hatırlatmak adına Gebze, Çayırova, Darıca, Dilovası ilçelerinin meydanlarında tüm şehitlerin aziz ruhları için hayır lokması ve şanlı Türk Bayrağı dağıtımı yapıldı.
Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail ÇİLER yaptığı açıklamada; bundan önce olduğu gibi bundan sonra da yüce milletimizin hiçbir güç odağına fırsat tanımayacağına inandığını belirterek, 15 TEMMUZ DEMOKRASİ ve MİLLİ BİRLİK GÜNÜ’ nde Vatan için canlarını feda eden tüm evlatlarımızı rahmetle andığını, şehit ve gazilerin yakınlarının acılarını paylaştığını ifade etti.