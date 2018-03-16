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GTÜ, ABD'de Türkiye'yi temsil edecek

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) öğrencilerinin hazırladığı "Model Roket Yardımıyla Fırlatılan İleri Düzey Model Uydu Tasarımı ve Uygulaması" projesi, ABD'de düzenlenen yarışmada yer alacak.

GTÜ, ABD'de Türkiye'yi temsil edecek

16 Mart 2018 Cuma 09:26

GTÜ'den yapılan yazılı açıklamada, GTÜ Öğrenci Topluluğu Robotik ve Otomasyon Kulübü üyesi öğrencilerin hazırladığı projenin, Amerikan Uzay Kurumu (AAS) ile Amerikan Uçak ve Uzay Enstitüsü’nün (AIAA) düzenlediği ve NASA’nın desteklediği CanSat Competition'da Türkiye'yi temsil edeceği kaydedildi.

Dünyanın seçkin üniversitelerinden birçok takımın başvuruda bulunduğu yarışmanın ön eleme aşamasını 40 takımın başarıyla geçebildiği bilgisine yer verilen açıklamada, "GTÜ öğrencilerinden oluşan GTU-SAT takımı 100 üzerinden 98.2323 puanla dünya genelinde 139 takım arasından sekizinci olarak ön elemeyi geçmeyi başardı. GTU-SAT, 6-8 Haziran 2018 tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde düzenlenecek yarışmaya katılmaya hak kazandı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GTU-SAT Takım Kaptanı Muhammet İkbal Elek, neler yapabileceklerini herkese göstermek için yaklaşık 8 ay boyunca gece gündüz çalıştıklarını ifade ederek, uluslararası arenada dünyanın en iyi üniversiteleri arasına girerek Türkiye'yi temsil edecekleri için gururlu olduklarını kaydetti.



AA
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