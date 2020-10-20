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GTÜ Biyoteknoloji Enstitüsü Ar-Ge Serası Açılıyor

GTÜ’ de üniversite-sanayi işbirliğinin somut bir çıktısı daha hayata geçiriliyor. Yenilikçi bitki besleme ürünlerinin geliştirileceği, topraksız tarım çalışmalarının yapılacağı, Türkiye’de sürdürülebilir ve rekabetçi tarım araştırmalarına yön vermesi planlanan GTÜ Biyoteknoloji Enstitüsü Ar-Ge Serası açılıyor.

GTÜ Biyoteknoloji Enstitüsü Ar-Ge Serası Açılıyor

20 Ekim 2020 Salı 13:08

 

Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) Çayırova Kampüsünde yer alan GTÜ Biyoteknoloji Enstitüsü Ar-Ge Serası, 23 Ekim Cuma günü saat 14:00’da GTÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde başlayacak olan ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan MANDAL’ın da katılacağı törenle faaliyete geçecek.  Sera, Türkiye’nin 11 “Araştırma Üniversitesi”nden biri olan GTÜ ile önde gelen gübre üreticilerinden GÜBRETAŞ arasında GTÜ Biyoteknoloji Enstiütüsü’nün koordinasyonu ile 2019 yılında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında kuruldu.  

 

YENİLİKÇİ TARIM ARAŞTIRMALARINA YÖN VERECEK  

Gerek tarımın gerekse biyoteknolojinin ülkemizin kalkınma hedefleri doğrultusundaki stratejik önemlerine dair farkındalığın giderek arttığı bugünlerde GTÜ Biyoteknoloji Enstitüsü bünyesinde hizmet vermeye başlayacak olan  Ar-Ge serasında; başta yeni nesil, çevre dostu ve yüksek etkili gübreler, mikrobiyal gübreler ve biyostimülantlar olmak üzere yenilikçi bitki besleme ürünlerine ve bitki koruma ürünleri de dahil olmak üzere agrokimyasallara yönelik çalışmaların, biyofortifikasyon ve fonksiyonel ürün araştırmalarının, bitki biyoteknolojisi, bitki fizyolojisi ve tohum teknolojileri ile ilgili çalışmaların ve topraksız tarım ve tıbbi ve aromatik bitki araştırmalarının yürütülmesi planlanmaktadır. Seranın özellikle üniversite-sanayi işbirlikleri ile geliştirilecek ve uygulanacak, çıktı odaklı Ar-Ge projeleri için bir çekim merkezi haline gelmesi, yenilikçi, yerli ve milli ürünler ile Türkiye’de sürdürülebilir ve rekabetçi tarım araştırmalarına yön vermesi ve ulusal gıda ve beslenme güvencemize önemli katkılar sağlayabilecek araştırmalara ev sahipliği yapması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda sanayi ortaklı Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesinin yanı sıra, yine sanayici ve girişimcilere ürün etkinlik ve güvenlikleri ile ilgili test ve analiz hizmetleri verilecektir. GTÜ Biyoteknoloji Enstitüsü, ayrıca, ilgili sektörlerin doktoralı Ar-Ge personeli ihtiyacına cevap verebilecek nitelikli insan kaynağını yetiştirmeyi de amaç edinmiştir ve GÜBRETAŞ işbirliği dahilinde bu yıl kabul edilen TÜBİTAK 2244 – Sanayi Doktora Programı projesi ile bu konuda da önemli bir adım atmıştır. 

 

TÜRKİYE’DEKİ SAYILI SERALAR ARASINA GİRECEK  

Kurulumu  tamamlanan Venlo tipi cam sera, modern iklimlendirme otomasyonu, LED aydınlatmaları ve hem topraklı hem de topraksız tarım çalışmaları yapılabilmesine olanak tanıyan tasarımı ile dikkat çekiyor. Hassas iklim kontrolü, sulamanın bulaşmaları engelleyecek saf su ile yapılabilmesi, aydınlatma sistemi sayesinde gün uzunluğunun kontrol edilebilecek ve böylece 4 mevsim deneysel bitkilerin uluslararası literatürde kabul gören üst düzey standartlarda yetiştirilebilecek olması gibi özellikleri ile ticari seralardan farklılaşan Biyoteknoloji Enstitüsü Ar-Ge serası, ülkemizdeki sayılı cam Ar-Ge serası arasında yerini almak için gün sayıyor. Aynı gün GTÜ ile Pendik Sanayici ve İşadamları Derneği (PESİAD) arasındaki işbirliği çerçevesinde inşa edilen ve Ar-Ge serasının etkin kullanımını sağlayacak olan sera laboratuvar binasının da açılması planlanıyor. 

 

 












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