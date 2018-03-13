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GTÜ Rektörü Uluslararası Projeye İmza Attı

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün’ün Yönetim Kurulu Üyesi olduğu Türkiye’nin önde gelen savunma şirketi ASELSAN Katar ile önemli bir işbirliğine imza attı.

GTÜ Rektörü Uluslararası Projeye İmza Attı

13 Mart 2018 Salı 09:35

ASELSAN tarafından, Katar'da Barzan Holding ile bazı savunma sanayisi ürünlerinin üretimine yönelik teknoloji transferini de içeren BARQ (Şimşek) isimli ortaklık kurulmasına yönelik sözleşme imzalandı. Sözleşmeyi ASELSAN adına ASELSAN Yönetim Kurulu Üyesi  ve Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün ve Genel Müdür Faik Eken imzaladı. Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı'nda (DIMDEX 2018) imzalanan sözleşme ile  Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemleri ile keşif gözetleme amaçlı elektro optik sistemler başta olmak üzere üretim faaliyetleri gerçekleştirilecek. Üretim, Katar Silahlı Kuvvetlerinin gelecekteki ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilebilecek.Fuarda, BARQ bünyesinde geliştirilmesi ve üretilmesi planlanan bazı ürünler de sergilendi.

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