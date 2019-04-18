GTÜ Sürücüsüz Araç İçin Çalışıyor

Kısa bir sürede hızla gelişen otonom sürücüsüz araç teknolojisi dünya üzerinde birçok ülkede günlük hayata entegre edilmek için çalışılıyor. Ülkemizde de bu konuda yapılan çalışmalar hızla artıyor. Bilimin ve teknolojinin merkez üstlerinden biri olan Gebze Teknik Üniversitesinde(GTÜ) öğrenimlerine devam eden bir gurup üniversite öğrencisi bu çalışmalara katkı sunmak için kolları sıvadı. GTÜ’nün lisans ve yüksek lisans öğrencilerinden oluşan içinde farklı mühendislik disiplinlerinden öğrencilerin bulunduğu bir ekip "GTU HAZINE" ismini verdikleri otonom araç için çalışmalara başladı. Üniversitenin ilk otonom aracı olacak olan GTU HAZINE otonom araç ile teknoloji yarışlarına katılmak hedefleniyor. Prof. Dr. Yusuf Sinan Akgül (Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı) , Arş. Gör. Erhan Özçare(Makine Mühendisliği Bölümü) akademik danışmanlığında, Levent Akgül( Arge Mühendisi ve Yüksek Lisans Öğrencisi ) danışmanlığında, Ahmet Alperen Bulut (Yazılım Arge Mühendisi ve Yüksek Lisans Öğrencisi) takım liderliğinde HAZINE araçı tasarlanıp çalışılıyor. İlk olarak TEKNOFEST ROBOTAKSI BINEK OTONOM yarışması kapsamında ülkemizin sayılı üniversitesinin yarıştığı Binek Otonom Araç yarışlarında HAZINE aracının GTÜ ve bölgesini temsil etmesi bekleniyor. Tasarım aşaması tamamlanan aracın prototipi için öğrencilerin destek arayışları devam ediyor.





