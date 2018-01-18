GTÜ'de Yenilikçi ürünler ticarileştiriliyor

TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nin 2017 listesinde 3. sırada yer alan Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) bünyesinde kurulan ön kuluçka merkezi "Tırtıl", akademisyen ve öğrencilerin ürettiği bilgi ve teknolojiyi ticarileştirmelerine imkan sağlıyor.

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün 23 yıllık birikim ve tecrübesi üzerine 2014 yılında kurulan GTÜ'nün aradan geçen kısa sürede birçok başarıyla kendisinden söz ettirdiğini söyledi.

GTÜ'nün araştırma üniversitesi olarak belirlenen 10 üniversiteden biri olduğunu dile getiren Görgün, güçlü kadroları ve donanımlı laboratuvarlarını başarılı bir şekilde kullanarak geliştirdikleri nitelikli projelerin bir sonucu olarak bugünlere geldiklerini kaydetti.

Görgün, üniversite sanayi iş birliği noktasında da büyük bir atılım yaptıklarını vurgulayarak, haftada en az 2 sanayi kuruluşunu ziyaret ettiklerini, çok güzel projelerin ortaya çıkmaya başladığını ifade etti.

Yenilikçilik ve Girişimcilik Endeksi'nin 2012 yılından itibaren Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın TÜBİTAK ile hazırladığını hatırlatan Görgün, "Buradaki asıl amaç yenilikçilik ve girişimcilik kültürünün yaygınlaşması ve toplumsal algının oluşmasını sağlamak. Bu endekse 50 ve üzeri öğretim üyesi bulunan üniversiteler dahil ediliyor. 2017'de bu şartı sağlayan 157 üniversite vardı. Bu üniversitelerden ilk 50'si açıklandı. GTÜ 54 puanla başlamıştı, şu anda 85 puanda. Çok kısa zamanda 30 puan arttırarak ilk 3'e yerleştik." diye konuştu.

Prof. Dr. Görgün, GTÜ'ye yarım saatlik mesafede 18 OSB, yüzlerce sanayi kuruluşu, 86 Ar-Ge merkezinin yer aldığını, TÜBİTAK MAM ile TSE Kalite Kampüsü'nün de kapı komşuları olduğuna dikkati çekerek, "Bir teknik üniversitenin isteyebileceği en güzel konumda bulunan GTÜ, teknopark kurarak farklı bir başarı hikayesi oluşturmak niyetinde. Firmalar ile öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimizin yüzde 100 birlikte çalışacağı, birlikte üreteceği ve bilginin ekonomiye dönüştüğü bir teknopark modeli oluşturarak yeni bir başarı hikayesi yazmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Yenilikçi ürünler 'Tırtıl' ile şirketleşiyor"

Akademisyen ve öğrencilerin projelerini kurumsal bir yapıya dönüştürmelerine destek olmak için GTÜ Teknoloji Transfer Ofisi bünyesinde ön kuluçka merkezi olan "Tırtıl"ı kurduklarını vurgulayan Görgün, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öğrenci ve akademisyenlerimizi buraya davet ediyoruz. Onların yenilikçi fikirlerini kurumsal bir yapıya dönüşme sürecinde destekliyoruz. Geçtiğimiz süreçte ön kuluçka merkezimiz Tırtıl bünyesinde 45 şirketi oluşturduk ve destekledik. İlk önce ofis sağlıyoruz. O ofisle beraber ofisin ihtiyacı olan her şeyi; sekreterinden muhasebesine, pazarlamasından satın almasına varana kadar sağlıyoruz. Önlerine biraz para koyup, bu parayla onları desteklemek yerine onların asıl olan bilgi üretme veya detaydaki farkı oluşturma yönündeki enerjilerini oralarda saklamalarını arzu ediyoruz. Projeyi yönetmek, yeni fikirler üretmenin yanında evrak işleriyle zamanlarının harcanmasını istemiyoruz."

Görgün, çok elit bir akademik kadroya sahip olduklarına işaret ederek, yurt dışı doktoralı öğretim elemanı oranı en yüksek üniversite olduklarını bildirdi.

- "2018'de 90 büyükelçilikte sınav yapacağız"

Verdikleri kaliteli eğitim sayesinde mezun olan öğrencilerinin iş bulma sıkıntısı yaşamadığının altını çizen Prof. Dr. Görgün, "Yaptığımız ankete göre mezunlarımızın yüzde 74'ü ilk 6 ayda iş bulabiliyorlar. Daha memnun edici olanıysa neredeyse bunların tamamı mezun oldukları alanlarda iş buluyorlar. Ayrıca, henüz mezun olmamış öğrencilerimizin de yüzde 49'unun üçüncü ve dördüncü sınıfta kendi alanlarında iş bulduğunu tespit ettik. Bu GTÜ'nün ne kaliteli bir mesleki eğitim verdiğinin göstergesi." şeklinde konuştu.

Görgün, uluslararası farkındalığa sahip bir üniversite olmak istediklerini aktararak, "Uluslararası öğrencileri çekmek adına 2018 yılında 90 büyükelçiliğimizde sınav yapacağız. Şu anda 15 programımız yüzde 100 İngilizce eğitim vermeye başladı. Uluslararası başarılarla daha çok gündemde olan, ülkemizin teknoloji üretmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz." dedi.