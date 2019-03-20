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GTÜ’ye bir ödül daha!

Kimyagerler Derneği 3. Araştırma Teşvik Ödülleri sahiplerini bulurken, GTÜ Araştırma Görevlisi Süreyya Oğuz Tümay Analitik Kimya alanındaki çalışmaları ile ödüle layık görüldü.

GTÜ'ye bir ödül daha!

20 Mart 2019 Çarşamba 11:28

Kimyagerler Derneği tarafından doktora programlarına kayıtlı öğrencilerin bilimsel etkinlikleri dikkate alınarak verilen Araştırma Teşvik Ödülü'nü Analitik Kimya alanında Gebze Teknik Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi Kimya Bölümü Araştırma Görevlisi Süreyya Oğuz Tümay aldı. Süreyya Oğuz Tümay, GTÜ Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serkan Yeşilot danışmanlığında yapmış olduğu çalışmalarla bu ödülü almaya hak kazandı. 

ÖDÜLÜ ANTALYA’DA ALDI

Süreyya Oğuz Tümay’ın ödülü, Antalya’da düzenlenen “Uluslararası 7. İlaç Kimyası: İlaç Etken Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi”nde gerçekleştirilen törenle verildi. Kimyagerler Derneği tarafından Kimya, Eczacılık ve Malzeme Mühendisliği alanlarında doktora yapan öğrencilere yapmış oldukları bilimsel çalışmalar, yayınladıkları uluslararası makaleler, aldıkları atıflar ve katıldıkları projeler değerlendirilerek bilimsel motivasyonlarını güçlendirmek amacıyla her yıl “Araştırma Teşvik Ödülü” veriliyor.


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