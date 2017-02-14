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GÜLEN SONA GELİYOR!

FETÖ'nün fişini çekecek adım

GÜLEN SONA GELİYOR!

14 Şubat 2017 Salı 10:06

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasında geçen telefon konuşmasının ardından, FETÖ lideri Fettullah Gülen için yeni adımlar atılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile  Başkanı Trump arasındaki telefon görüşmesinin ardından  lideri 'in iadesi için çalışmalar yeni boyut kazandı. ABD Başkanı Donald Trump ve ekibinin Türkiye'ye Gülen'in iadesi konusunda verdiği olumlu mesajlar sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'te kaldığı otelde suikast girişimi iddianamesinin ABD'ye gönderilmesi gündeme geldi.

BAŞKAN BİLGİLENDİRİLECEK

Türkiye ile ABD ardasında suçluların iadesi anlaşmasının 3. maddesinde yer alan 'Devlet başkanları ve ailesine yönelik işlenen suçlar' bölümü bakımından en kritik delil dosyalarının yer aldığı Marmaris iddianamesi Trump ve ekibine gönderilecek. Trump'ı bilgilendirmek amacıyla gönderilecek

DELİLLERLE GÜLEN TALİMATLARI

İddianamede 15 Temmuz darbe girişimi sırasında suikast talimatının FETÖ elebaşı Gülen'den geldiğine yönelik şüpheli itirafları ve deliller yer alıyor. Suikast timindeki askerlerin ifadelerinde FETÖ bağlantılarını itiraf etmeleri ve darbeci Astsubay Zekeriya Kuzu'nun Çiğli üssündeki tüm rütbelilere emirler verdiğini belirtmeleri yine iddianamedeki deliller arasında yer alacak.

CUMHURBAŞKANI MÜDAHİL OLMUŞTU

Darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında kendisine Marmaris'te suikast düzenlemeye çalışanlardan şikayetçi olarak davanın müdahillerinden birisi oldu.

6'ŞAR KEZ MÜEBBET

Suikasta teşebbüs eylemini gerçekleştirmek üzere Marmaris'e gelen 37 darbeci askeri personelin yanı sıra azmettirici ya da yardımda bulunduğu belirlenenlerle birlikte aralarında örgüt lideri Gülen'in de bulunduğu, 3'ü firari toplam 47 kişi hakkında dava açıldı. Zanlılar Cumhurbaşkanına suikast girişimi ve FETÖ üyeliğinden 6'şar kez müebbet hapis istemiyle yargılanacaklar.

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